La festa di compleanno dell’influencer si trasforma in tragedia: 3 giovani morti

Una fantastica festa conclusasi in tragedia. Tutti si aspettavano esclusivamente gran divertimento nel party organizzato dalla star di Instagram originaria della Russia, Ekaterina Didenko, invece ciò che è accaduto è stato incredibile e drammatico. Il party era in programma per festeggiare i suoi 29 anni. Il bilancio del pazzesco incidente è costato la vita a tre persone. Il fatto è avvenuto nella capitale Mosca: mentre lei era intenta a festeggiare con i suoi amici, in tre sono morti a causa del ghiaccio secco lanciato in piscina.

Altri sei partecipanti sono finiti in terapia intensiva. I deceduti sono Natalia Monakova e Yuri Alferov, entrambi di 25 anni, e Valentin Didenko di 32 anni. A riferire maggiori dettagli sulla vicenda è il 'Daily Mail'. La causa delle morti sarebbe l'avvelenamento da anidride carbonica nel momento in cui il ghiaccio secco si è mescolato con l'acqua della piscina. E a compiere il gesto sarebbe stato il marito dell'influencer.



















Il coniuge di Ekaterina avrebbe gettato 25 chili di cubetti nella vasca creando un originale effetto visivo che avrebbe dovuto meravigliare tutti gli ospiti. E lui è proprio una delle persone finite in terapia intensiva e poi morto una volta arrivato in ospedale. I due 25enni non hanno avuto scampo e sono immediatamente spirati sul posto, nonostante il pronto intervento dei soccorsi. Altri presenti hanno invece riportato delle ustioni chimiche.























La giovane, che era stata data per morta, ha successivamente postato un video su Instagram mentre piange: "Sono viva, sono dietro le porte di un reparto di terapia intensiva". Ekaterina è mamma di due figli ed è una famosa blogger sul social network. Infatti, è seguita da un milione di follower e dà spesso consigli sui medicinali ad uso domestico. Lei è una farmacista molto in gamba e qualificata, ma condivide con i suoi fan anche gli aspetti più strettamente privati.

La 29enne ha aggiunto: “Valya non è più con noi. Non ho pianto ieri ed oggi sono esplosa. Ho pensato che non fosse vero, è stato un incubo”. Il terribile incidente ha sconvolto la nazione russa e la notizia ha subito fatto il giro del mondo. Il ghiaccio secco è anidride carbonica congelata, quindi ha provocato vapore una volta messo in acqua. Questo vapore può quindi causare livelli di anidride carbonica di non poco conto nel sangue, quando viene rilasciato in uno spazio non ventilato.

