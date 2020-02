“È la tua unica possibilità”. Lady Diana, l’ultimo retroscena tira in ballo direttamente la regina Elisabetta

Lady Diana, per la principessa del Galles continua a non esserci pace. L’ultimo retroscena esce fuori sola ora e tira in ballo direttamente la Regina Elisabetta. Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, spunta l’esistenza di una lettera che la Regina Elisabetta avrebbe inviato proprio a Lady Diana. Una lettera in cui si discuteva di faccende legate a questioni familiari di vitale importanza.

La sovrana avrebbe infatti spedito una lettera a Lady Diana, invitando la principessa a divorziare immediatamente dal principe Carlo. Tutto sarebbe accaduto dopo quell’intervista che è stata rilasciata da Diana alla stampa, in cui ha affermato di essere stata tradita da Carlo. In quell’instante su tutta la famiglia reale si era abbattuto un vero e proprio tornado e la Regina per salvare la reputazione della Corona è dovuta intervenire. Continua dopo la foto

















“Ho consultato l’arcivescovo di Canterbury, il primo ministro e anche il principe – si legge nella lettera -. E abbiamo deciso che il miglior percorso per voi è il divorzio”. Parole schiette, dure e spesse. La Regina però, da quel che sembra, aveva tutte le intenzioni di mettere a tacere i rumor ed evitare che l’immagine della Corona potesse essere ulteriormente infangata. Continua dopo la foto















Il divorzio però, almeno all’inizio, non era l’intenzione ultima di Lady Diana. Ma alla fine è capitolata e ottenne la separazione dal Principe solo il 28 agosto nel 1996. Un anno dopo, a Parigi, Diana è stata coinvolta in quel tragico incidente stradale in cui è morto anche Dodi Al Fayed. Il suo è stato un destino crudele e ingiusto che, inevitabilmente, ha segnato la vita della famiglia dei Windsor. Continua dopo la foto











Lady Diana è stata la principessa del popolo e la principessa triste, la moglie tradita del principe Carlo e mamma di William e di Harry, i due fratelli reali che ancora oggi non riescono ad accettare la morte di una donna forte e anticonvenzionale. Una vicenda che non troverà mai soluzione, una storia incredibile, fatta di misteri e parole sussurrate, un incidente che non si può dimenticare.

Ti potrebbe interessare: “Ecco come funziona”. Svelati i segreti della macchina della verità dell’Alabama di Barbara D’Urso