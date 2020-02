Una strage. Incendio in un orfanotrofio: 15 bambini morti tra le fiamme

Almeno 15 bambini sono morti e diversi altri feriti in un incendio divampato in un orfanotrofio a Port-au-prince, capitale di Haiti, colpita duramente nel 2010 da un catastrofico terremoto di magnitudo 7 che uccise 260mila persone, ma ne coinvolse almeno quattro milioni.

L'orfanotrofio, che non aveva più l'autorizzazione a restare aperto dal 2013, ospitava oltre 60 piccoli. Secondo le autorità, dai primi elementi emersi dalle indagini sembra che il rogo nella struttura abbia avuto un origine accidentale. L'incendio è scoppiato nell'orfanotrofio della chiesa 'Comprensione della Bibbia' che si trova nella zona di Fermathe, nella regione occidentale di Haiti.

















Secondo l'Unicef, fra le vittime vi sono anche bambini di pochi mesi. "Sono profondamente devastato dalla morte dei bambini nell'orfanotrofio. Esorto le autorità competenti a far luce sulle cause di questa tragedia", ha twittato il presidente haitiano Jovenal Moise. I servizi di emergenza hanno impiegato più di un'ora a raggiungere l'orfanotrofio situato a Kenscoff, nell'area sud della capitale.















L'istituto è retto da un gruppo evangelico statunitense, la Church of Bible Understanding. L'Unicef ha sottolineato che i suoi operatori non avevano la licenza per gestire un orfanotrofio, secondo quanto risulta dall'ente haitiano per la sicurezza sociale (Ibesr). Haiti è il paese più povero dell'emisfero occidentale. Negli orfanotrofi si trovano molti bambini lasciati da genitori che non sono in grado di prendersene cura.









Come detto, il 12 gennaio 2010 il paese è stato colpito da un terremoto che rase al suolo quasi tutta l’isola. Il bilancio definitivo di quell’evento è ufficializzato il 20 gennaio con 260mila morti. Tra i morti risultarono anche Hédi Annabi, tunisino a capo della missione ONU di peacekeeping e stabilizzazione, l’attivista brasiliana Zilda Arns e l’arcivescovo di Port au Prince, Joseph Serge Miot.

