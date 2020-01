Giornata da ricordare nel bene e nel male per una donna, visto che il suo destino le ha riservato dei momenti davvero particolari. Ha deciso di acquistare in una rivendita autorizzata un ‘Gratta e Vinci’ per cercare di vincere qualcosa. E la fortuna l’ha baciata: ha infatti conquistato la bellezza di 112 mila euro. L’identità della vincitrice non è stata rivelata per ovvie ragioni di privacy, ma si sa che sia stata in grado di consegnare il tagliando vincente al figlio con estrema lucidità.

Ma ciò che è successo dopo ha dell'incredibile. La signora ha voluto fare alcuni passi per scaricare l'eccessiva adrenalina scaturita dall'enorme vincita, ma è stata ritrovata in strada mentre vagava in piena notte senza una meta precisa. Probabilmente perché quel successo inatteso le aveva causato troppa euforia ed il conseguente stato di choc. Aveva camminato per diversi chilometri, quasi senza accorgersene.

















Il suo stato era confusionale e la donna, originaria dello stato della Columbia negli Stati Uniti d'America, ha manifestato tutta la sua sorpresa per quella vincita esagerata. A riferire la notizia è stato il portale 'The State', che è inoltre riuscito ad ascoltare in anteprima le prime reazioni della donna. Il portale ha mantenuto il riserbo sul nome della vincitrice del 'Gratta e Vinci', ma ha riportato alcune affermazioni davvero molto interessanti.















La donna aveva comprato il tagliando fortunato in un stazione di servizio non molto lontana da casa sua: "Ho grattato il biglietto e mi sono subito accorta di aver vinto. Ero sotto choc, incredula, l'ho dato subito a mio figlio perché lo conservasse. Non riuscivo a prendere sonno e sono uscita a fare una passeggiata ed ho percorso diversi chilometri senza accorgermene", ha confessato. Ma adesso è tempo di festeggiare.









Precisamente sono stati 125 mila i dollari vinti, che equivalgono a 112 mila euro. Un episodio simile accadde anche in Italia diverso tempo fa. A Grosseto una donna vinse 5 milioni di euro con un grattino da 20 euro e svenne all’interno della tabaccheria dove aveva acquistato il tagliando. Il gestore disse all’epoca dei fatti: “Quel biglietto l’ho ordinato io insieme ad altri e gliel’ho venduto proprio io. Che dire: è stata un’emozione fortissima anche per me”.

