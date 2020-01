Tradisce la moglie con la suocera in viaggio di nozze: 9 mesi dopo nasce il figlio

La storia che stiamo per raccontare è davvero assurda e clamorosa. Durante la luna di miele, ha tradito la neo moglie con la suocera. E a nove mesi da quell’episodio, è venuto alla luce il figlio nato da quel rapporto. La coppia ha infatti viaggiato in compagnia della donna e lo sposo, durante questo viaggio, ha deciso di tradire la coniuge con la mamma di lei e successivamente è quindi nato il bambino, come detto precedentemente.

A riportare la notizia è il 'Daily Mail', il quale specifica che i fatti sono accaduti 16 anni fa, ma adesso sono tornati alla ribalta con il racconto della sposa tradita, Lauren Walls, che oggi ha 34 anni. Nel 2004 pensava di aver trovato la felicità e la stabilità, decidendo di convolare a nozze con Paul White, più grande di lei di un solo anno. La luna di miele ha avuto luogo nella contea di Devon, in Inghilterra, ed avevano voluto portare con loro anche la donna, che aveva permesso la realizzazione di questo sogno sborsando del denaro sia per le nozze che per il viaggio.

















Lo sposo aveva da subito mostrato un comportamento insolito, infatti Lauren si era resa conto che aveva avuto un cambiamento improvviso. Sembrava non a suo agio e troppo riservato. La sorella della giovane è stata colei che ha iniziato a scoprire l'incredibile accaduto. Preso in mano il cellulare della madre, ha letto alcune conversazioni tra lei ed il genero. E dopo due mesi il traditore ha poi preso la decisione di lasciare la moglie e di svelare tutta la verità.























L'uomo ha infatti confermato di aver iniziato una storia con la suocera e nove mesi più tardi è diventato papà insieme alla donna, di nome Julie. Il racconto di Lauren è paradossale: "Non potevo crederci, mi era caduto il mondo addosso: due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così. Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare alla figlia. Paul andava sempre molto d'accordo con mia madre e non avevo mai sospettato nulla".

La 34enne ha poi aggiunto: “C’è voluto molto tempo per superare tutto, ma alla fine, cinque anni dopo, sono andata anche al loro matrimonio. L’ho fatto solo per il bene della famiglia, ma ho avuto la forza di andare avanti ed ho un nuovo compagno da cui ho avuto quattro figli. La fiducia non la riacquisterò mai del tutto ed è questo il lato peggiore della storia”.

