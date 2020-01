Gwyneth Paltrow è una delle attrici Hollywood più amate. Ed è anche una delle più bizzarre. Senza dubbio ricorderete tutti i suoi consigli per mantenere in salute l’organo genitale femminile. Ebbene, ora Gwyneth Paltrow è tornata alla ribalta con una provocazione che non ha lasciato indifferenti. Pensate che la Paltrow, sull’e-commerce di Goop, cioè il suo giornale nel quale tocca spesso temi caldi, ha messo in vendita il suo organo genitale. Oddio ma in che senso? Regina della provocazione,

Gwyneth ha messo in vendita una candela che ha l'odore del suo organo genitale. "This smells like my vagina", sue parole testuali. Il prezzo della candela che sul sito viene definito come un oggetto "meraviglioso, divertente, sexy e inaspettato", è di 75 dollari. Un bel po', per essere una candela. Ma non è mica una candela normale. E, accendendola, si può sentire il profumo intimo dell'attrice. Ovviamente, quando il prodotto è stato lanciato, sono scattate le critiche.

















E qualcuno ha paragonato Goop a una sorta di sexy shop online. Secondo qualcuno questa candela è "volgare", secondo altri è "fuori luogo" e queste persone non hanno tutti i torti. Ma la cosa inaspettata sapete qual è? La candela in questione, a poche ore dalla sua messa in vendita, è già sold out. Gli utenti si sono fiondati sulla suddetta candela e, a quanto pare, l'hanno gradita. Non vi pare pazzesco? A noi un po' sì. E non siamo certo gli unici.















"Le trovate di Gwyneth sono una più assurda dell'altra – ha commentato il tabloid Metro UK – però hanno sempre mercato". Ma questo non è certo l'unico oggetto strano che la Paltrow ha messo in vendita su Goop. Qualche tempo fa si era parlato molto di "Madame Ovary" cioè degli integratori per alleviare i sintomi della menopausa. E come dimenticare le uova vaginali "anti-depressive» " che le erano costate una multa per "pubblicità ingannevole".











“Candela in vendita, leggermente usata”, ha scherzato su Twitter il comico Ricky Gervais. Ma che cosa avrà in mente Gwyneth Paltrow? Secondo i più attenti la sua sarebbe una mossa pubblicitaria ben studiata. Il 24 gennaio, infatti, arriverà su Netflix la discussa serie «Goop Lab», docureality che punta a sviscerare i temi più cari al pubblico di Goop. E il lancio della candela con quell’odore “speciale” non è certo un caso…

‘’Va messo nell’ano la mattina’’. La diva più ‘’alternativa’’ di Hollywood stavolta non si è regolata: il consiglio – choc – di Gwyneth Paltrow per depurare l’organismo fa infuriare gli esperti e crea un caso. Anche se vi stuzzica l’idea, evitate assolutamente il ‘’coffee enema’’. O volete bruciarvi (e lacerarvi) il retto?