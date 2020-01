Chiude la figlia della fidanzata nello zaino e la nasconde in auto. La bimba muore

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce. Ci vorrà del fegato per arrivare alla fine, coraggio per non rimanere scioccati. Siamo negli Usa, è qui che una bambina di neanche un anno è morta dopo che il fidanzato di sua madre l’ha messa in uno zaino e poi ha nascosto quella borsa in un’auto, dice la polizia. La piccola Marion Jester-Montoya è morta a Lubbock, in Texas, martedì. Il giorno dopo Trevor Rowe, 27 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio di primo grado. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe portato Marion sul luogo dove lavora, prima di metterla nello zaino e poi lasciarla all’interno della sua macchina.

Rowe sarebbe tornato a controllarla all'ora di pranzo, scoprendo che la bimba era sgattaiolata fuori dallo zaino, dove poi l'ha infilata di nuovo. Marion "respirava leggermente, ma piangendo", secondo l'uomo. Ma cosa è successo di preciso? La polizia ha dichiarato che durante la pausa pranzo, l'uomo avrebbe guidato verso un fast food e fatto acquisti in due negozi.

















Dopo aver mangiato, Rowe secondo quanto riferito ha messo lo zaino con Marion all'interno nel bagagliaio della sua auto. È tornato di nuovo a lavoro, per poi terminare alle 17:00; una volta uscita ha visto che la bambina non respirava più. A quel punto ha provato a rianimarla e hai poi chiamato il 911 (numero per le emergenze negli USA). Nel mandato di arresto, pubblicato da EverythingLubbock, si legge: "Sapeva che mettere una persona in un bagagliaio era pericoloso per la vita umana. Mettere qualcuno in uno zaino era ancora più pericoloso".















La bisnonna della bimba, Barbara Pyles. ha reso omaggio alla nipotina su Facebook, scrivendo: 'Il nostro amore per questa bambina era immenso; la sua perdita sarà sentita per sempre da noi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Riposa tra le braccia del Signore, amata e al sicuro da ogni pericolo". Rowe rischia la pena di morte se condannato per l'omicidio di Marion, e attualmente è in carcere con la cauzione fissata a al posto di $ 2 milioni.











L’uomo era già noto alla polizia per essere stato arrestato con l’accusa di aver abbandonato o messo in pericolo due bambini nel marzo 2018, caso in seguito archiviato “nell’interesse della giustizia”. Una storia davvero atroce, ma questo ve lo avevamo già detto.

