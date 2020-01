Terribile incidente in autostrada: 5 morti e almeno 60 feriti. Cosa è successo

Un’altra tragedia sulle strade, questa volta americane. Il bilancio è devastante: cinque morti e almeno 60 feriti. Questi sono i numeri di un incidente verificatosi nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, sulla Pennsylvania Turnpike, l’autostrada che attraversa gran parte di questo stato degli Usa. Numerosi veicoli, tra cui automobili, un bus da turismo e tre rimorchi per trattori, sono rimasti coinvolti nel maxi tamponamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pullman, che stava viaggiando da New York City a Columbus, in Ohio, stava percorrendo una curva in discesa quando ha colpito un terrapieno e si è improvvisamente ribaltato su se stesso, per cause che sono ancora in via di accertamento.

Contro la sua fiancata sono andati a schiantarsi gli altri mezzi. Numerose foto e video della tragedia sono finiti sui social network, immortalando le vetture completamente distrutte e dozzine di ambulanze giunte sul luogo. Continua a leggere dopo la foto

















Secondo la polizia il bilancio è destinato a salire: gli inquirenti, infatti, hanno confermato il numero dei decessi e anche quello dei feriti, molti dei quali sono ancora ricoverati in tre ospedali vicini. Al Frick Hospital di Mount Pleasant ci sono 25 pazienti di età compresa tra 7 e 52 anni, con nove minori di 18 anni, secondo Tribune-Review di Pittsburgh. Altri undici sono stati portati all’ospedale di Forbes a Monroeville, tra cui uno verserebbe in condizioni critiche. Continua a leggere dopo la foto















Infine, l’UPMC Somerset ha curato 18 pazienti, tra cui 12 adulti e sei minori di 18 anni, che però sono stati già dimessi. La strada dell’incidente è stata chiusa per ore al traffico in attesa che le forze dell’ordine effettuassero tutti i rilievi del caso. Un tragedia che ricorda quella consumata in Trentino Alto Adige: l’uomo alla guida dell’auto si chiama Stefan Lechner. Continua a leggere dopo la foto











È lui il giovane che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso con la sua auto sei persone a Lutago in valle Aurina. Stefan è un operaio di 27 anni residente a Chienes, in Val Pusteria.

Ti potrebbe anche interessare: Tragedia di Lutago, ecco chi è l’uomo ubriaco che ha ucciso 6 persone con la sua auto