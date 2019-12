Ascensore precipita giù dal piano 9. Muore l’intera famiglia che era all’interno

Una terribile tragedia giunge a poche ore dal nuovo anno. Una famiglia intera composta da 4 persone ha perso la vita dopo che l’ascensore della loro casa è precipitato dal nono piano. L’accaduto si è verificato a Santos, in Brasile. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, 30 dicembre, e secondo quanto appreso l’edificio è di proprietà della Marina brasiliana.

Una delle persone decedute sarebbe la moglie di un funzionario. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, i quali non sono però riusciti a salvare le vite delle sfortunate vittime. Sono stati i pompieri a scoprire che i morti facessero parte dello stesso nucleo familiare. Per quanto concerne le cause del crollo, gli inquirenti sono al lavoro per comprendere con esattezza i motivi dell’incredibile tragedia. (Continua dopo la foto)

















Precisamente, l’incidente ha avuto luogo alle ore 19.30, come confermato dalla Marina Militare. La palazzina è localizzata sulla costa di San Paolo, in Guarapees Street, e sarebbe stata costruita nel 1998. Lì alloggia anche il personale militare dell’autorità portuale di San Paolo. Anche il primo ministro ha rivelato che tra le vittime ci sarebbe la coniuge di un funzionario incaricato. (Continua dopo la foto)















I Vigili del Fuoco hanno inoltre riferito che le persone trovate senza vita sarebbero tutte decedute sul colpo. La prima ricostruzione dei fatti riferisce che l’ascensore si trovava in quel momento al nono piano, l’ultimo dello stabile. Per cause ancora sconosciute, è precipitato uccidendo i 4 individui che avevano preso lo stesso per scendere. (Continua dopo la foto)









Sul luogo si sono recati anche i poliziotti, la difesa civile del comune e la Marina. Presente inoltre anche un ingegnere del Segretariato per le infrastrutture e gli edifici. Quest’ultimo era accompagnato dallo staff tecnico dell’azienda che fornisce servizi di manutenzione per gli ascensori dell’edificio. Non resta che aspettare la conclusione delle indagini per avere un quadro più chiaro della vicenda. Ciò che è certo è che un’intera famiglia non è riuscita a vedere l’arrivo del 2020 per una fatalità incredibile. Bisognerà inoltre capire se ci siano responsabilità di qualcuno su ciò che è capitato alle 4 povere vittime.

