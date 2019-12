Periodo davvero turbolento in Inghilterra per la famiglia reale. Qualche giorno fa ci sono state grosse preoccupazioni per lo stato di salute del principe Filippo di Edimburgo, ricoverato in ospedale per accertamenti ma poi dimesso fortunatamente senza problemi. Ora i protagonisti di queste ore sono il principe William e sua moglie Kate Middleton.

Nella coppia sembra esserci veramente un’aria pesante di crisi, che sta facendo ipotizzare qualsiasi possibilità. Ed è inoltre spuntato un altro retroscena clamoroso sul Natale trascorso dai due. Il giorno natalizio è stato vissuto lontano ed ora ecco uscir fuori le motivazioni di questo distacco da parte di William e Kate. Andiamo a vedere cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

















Il motivo della separazione nel periodo di Natale sarebbe dovuto alla volontà manifestata dalla regina Elisabetta. L’obiettivo della regina è quello di rinforzare ancor di più il legame familiare durante le festività natalizie, al fine di rinsaldare la monarchia. Ma tutto ciò non è successo, visto che già Harry e Meghan avevano preso la decisione di recarsi in Canada insieme al figlio Archie. (Continua dopo la foto)























Inoltre, durante la tradizionale messa di Natale i duchi di Cambridge non si sono scambiati alcuna parola e sono rimasti abbastanza lontani. Non è chiaro cosa stia succedendo con esattezza, ma iniziano a circolare con insistenza le prime ipotesi. C’è chi riferisce di un’eccessiva stanchezza e della forte gelosia di Kate, ma altre indiscrezioni riferiscono di un possibile e incredibile divorzio ormai alle porte. (Continua dopo la foto)

A compromettere quasi del tutto il rapporto tra marito e moglie ci ha pensato anche la stessa regina, come confermato dal maggiordomo della Royal Family, Grant Harrold. La donna ha obbligato Kate e William a restare separati. Infatti, spesso gli incontri con i parenti a Natale sono molto rigidi e caratterizzati da appuntamenti molto importanti. Elisabetta ha voluto che i duchi di Cambridge rispettassero alla lettera queste formalità, causando quindi un’ ulteriore distanza nella coppia. Il principe William è sposato con Kate Middleton dal 29 aprile del 2011. Dalla loro unione sono nati tre figli: George (22 luglio 2013), Charlotte (2 maggio 2015) e Louis (23 aprile 2018). Nello stesso giorno delle nozze, lui ha ricevuto dalla regina il titolo di Duca di Cambridge.

