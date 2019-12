Suicida l’ex marito della principessa. Trovato morto a 47 anni: “Grande tristezza”

Terribile perdita nel mondo della letteratura e non solo. A soli 47 anni è morto lo scrittore originario della Norvegia, Ari Behn. Era l’ex marito della principessa Martha Louise, ovvero la primogenita del re norvegese Harald V. Insieme a lei aveva avuto tre figlie, prima della separazione avvenuta nel 2016. L’uomo si è suicidato, come affermato dall’agente Geir Hakonsund.

Quest’ultimo ha semplicemente confermato l’estremo gesto dello scrittore “con grande tristezza e a nome dei suoi più stretti parenti”. Non ha però voluto fornire ulteriori spiegazioni sul come e perché abbia deciso di suicidarsi. Behn diede vita al suo primo romanzo nel 1999, ma la sua fama aumentò grazie al matrimonio con Martha, celebratosi nel 2002. (Continua dopo la foto)

















Il suo nome balzò agli onori della cronaca anche per un’altra vicenda. Nel 2017 presentò infatti una denuncia nei confronti di Kevin Spacey, accusato di averlo molestato dieci anni prima. Disse che l’attore due volte premio Oscar lo toccò nel 2007 sotto un tavolo in una maniera poco consona. L’episodio ebbe luogo al termine di un concerto. (Continua dopo la foto)























Spacey invitò Ari ad uscire con lui in terrazzo, ma lo scrittore rispose: “Magari più tardi” in modo imbarazzato. L’attore è stato chiamato in causa da diverse presunte vittime, ma lui ha sempre negato ogni addebito e due denunce sono già state archiviate. Un terzo accusatore è invece deceduto. (Continua dopo la foto)

Secondo quanto trapelato in queste ore, pare che Ari Behn soffrisse di depressione da molti anni. Nella sua vita è stato pittore ed autore di tre romanzi e di un’opera teatrale. Il suo ultimo lavoro si chiamava ‘Inferno’ e qui aveva raccontato la sua battaglia contro il disagio mentale. Assieme alla principessa scrisse anche ‘From heart to heart’, un libro sul loro matrimonio. “Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi”, ha scritto in una nota la famiglia reale norvegese per omaggiare la memoria di Behn. Le sue figlie si chiamano Maud Angelica, Leah Isadora ed Emma Tallulah e sono nate rispettivamente nel 2003, 2005 e 2008. Nato in Danimarca il 30 settembre del 1972, a sei anni si trasferì in Norvegia con i suoi genitori. Prima delle nozze con la principessa, si laureò all’università di Oslo.

