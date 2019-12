“Ricoverato in ospedale”. Royal Family in apprensione: le condizioni del principe

I sudditi inglesi sono preoccupati dalle ultime notizie circolate in queste ore. Il marito della regina Elisabetta, Principe Filippo, è attualmente ricoverato in ospedale. Si trova in un nosocomio della capitale Londra, come confermato da una nota stampa di Buckingham Palace. Secondo le prime indiscrezioni, non è stato colpito da malori e non è stato trasportato in emergenza. Dunque vediamo cosa stia succedendo.

Il 98enne è stato ricoverato in via precauzionale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Tenuto conto della sua età molto avanzata, i medici vogliono agire con estrema cautela perché anche un piccolo malanno può costare caro. Pare comunque che il duca di Edimburgo non stesse benissimo fisicamente già nelle scorse settimane. Ecco in che stato si trovava fino a qualche ora fa.

















Da un po' di tempo sembra convivesse con un raffreddore molto potente e dunque i dottori hanno preferito non sottovalutare la situazione e trasferirlo nell'ospedale privato Re Edoardo VII, situato nel quartiere di Marylebone. Ad accompagnarlo è stata un'ambulanza. Il coniuge della regina è stato prelevato dalla sua tenuta di Sandrigham, nel Norfolk.























Dunque, si è trattato di un problema già presente che non è riuscito a risolversi in poco tempo. Di qui la necessità di affidarsi ai sanitari per mettere fine a questa problematica e riconsegnare Principe Filippo in perfette condizioni in vista del Natale e della fine dell'anno. C'è inoltre anche un altro dettaglio venuto alla luce nelle scorse ore che ha rasserenato tutti.

Nonostante suo marito sia in una stanza d’ospedale, Elisabetta ha lasciato invariati tutti i suoi impegni. Non si registra alcun tipo di cambio di programma e questo fa ovviamente comprendere che le condizioni dell’uomo siano tutt’altro che gravi. Sicuramente nelle prossime ore giungeranno ulteriori notizie sul suo conto e capiremo ufficialmente quando potrà ristabilirsi al 100%. Filippo aveva annunciato il suo ritiro dagli impegni pubblici il 4 maggio del 2017 ed il 2 agosto dello stesso anno aveva svolto il suo ultimo compito da principe consorte a 96 anni. In passato ha avuto diversi problemi di salute: nel 2008 ebbe un’infezione polmonare ed un tumore alla prostata. Nel 2011 fu colpito da dolori al petto e subì un intervento di angioplastica per sbloccare un’arteria coronarica.

