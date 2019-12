La modella è stata trovata morta. Aveva 28 anni, lascia un bimbo di 2

Una tremenda notizia giunge dall’Inghilterra. Un caso di persona scomparsa finito nel peggiore dei modi. La modella Holly Capron, nata ad Exeter, nel Devon, era sparita nel nulla lo scorso 25 novembre. Il giorno precedente c’era stato un inquietante episodio, preludio della sua sparizione. Infatti, in una conversazione telefonica con alcuni suoi amici aveva confidato di essere sconvolta. Non si è poi più saputo nulla sulla 28enne fino allo scorso primo dicembre, quando il suo cadavere è stato rinvenuto sulla spiaggia di St Mary’s, nella zona di Brixham. Tutti i suoi più stretti conoscenti, una volta appreso della morte di Holly, sono rimasti pietrificati. Nessuno si sarebbe immaginato un epilogo così triste. (Continua dopo la foto)















La giovane faceva parte del mondo della moda sin da quando aveva 19 anni e recentemente stava lavorando presso un resort. Lascia inoltre un bambino di appena due anni. “Era piena di energia, sorrideva sempre, anche nei momenti più difficili della sua vita. Amava la musica e più di ogni altra cosa il suo bambino”, ha rivelato l’amica Sophie Bowlas al ‘Daily Mail’. (Continua dopo la foto)















Nessuno sa ancora darsi una spiegazione su ciò che è potuto accadere al momento della sua scomparsa. In passato la modella inglese aveva manifestato qualche problema di natura mentale ed aveva abbandonato la sua casa, ma solo per un massimo di due-tre giorni. La sua amica dunque non sa darsi ancora una risposta ed è esterrefatta dal suo prematuro decesso. (Continua dopo la foto)









“Non avremmo mai pensato che non sarebbe più tornata, soprattutto ora che ci avviciniamo al Natale. Solo due settimane fa parlavamo su Facebook e progettavamo un nuovo servizio fotografico”, ha detto Sophie. Ed un altro conoscente, di nome Cherish Metters, ha aggiunto: “Da tempo combatteva contro i suoi demoni, al punto da creare dei gruppi di supporto sui social network per aiutare altri che fossero nelle sue condizioni”. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini per scoprire la causa della morte. Al momento non si parla di omicidio, ma occorrerà attendere i risultati delle analisi effettuate dal medico legale per avere un quadro della situazione più limpido. Ciò che è certo al momento è che un bimbo è rimasto senza madre e tutti i suoi amici invocano chiarezza per sapere perché Holly sia deceduta nel pieno della sua vita.

