Morta durante il parto a 26 anni, lo strazio della famiglia: “La vita è crudele”

Inferno e paradiso nello stesso momento. Il sogno di una vita che nasce che diventa realtà e l’incubo di perdere per sempre la persona amata. Una storia che spezza il cuore e che arriva da Glasgow. Ha per protagonista una giovane mamma di 26 anni morta di parto. Si chiamava Stacy Louise Joyce, di Drumchapel, Glasgow , è deceduta sabato scorso in ospedale dopo la nascita del figlio. La sua famiglia devastata, ha visto crollare il mondo nel giro di pochi minuti. “Come può una persona così speciale darmi questo nipote perfetto e lasciarci con così tanta devastazione dentro?”, sono le strazianti parole di un padre, John Joyce, che ha dovuto assistere all’improvvisa e inattesa morte della figlia 26enne Stacy, prematuramente scomparsa per complicanze dovute al parto subito dopo aver messo al mondo il suo primogenito. Continua dopo la foto















“La vita è crudele. Stacy non ci crederai mai quanto mi manchi già e adoro questo bimbo. Ora tante cose non saranno mai più le stesse… per favore, dai a tua mamma, figlio, fratello e sorella la forza di superare questo incubo”, ha aggiunto l’uomo nel suo messaggio alla figlia scomparsa che ha raccolto migliaia di reazioni e commenti su Facebook. Continua dopo la foto











“Nostra figlia, sorella, nipote, nipote, cugina, mamma, Stacey Louise Joyce ci è stata portata via mentre dava alla luce un bambino perfetto di quasi quattro chili. Un Bimbo per il quale ti promettiamo una cosa, Stacy: lo cureremo come lo avresti fatto tu, ti prometto che ogni respiro che farò sarà dedicato a lui” ha scritto ancora il genitore della giovane donna, concludendo. Continua dopo la foto







“Ora vola in alto e raggiungi tua nonna, le mie parole principessa non descriveranno mai come ci sentiamo, ti ameremo più di quanto tu possa mai sapere”. Centinaia anche i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti della 26enne scomparsa, descritta da tutti come una ragazza “adorabile e gentile” che sarebbe stata una mamma straordinaria per il suo piccolo.

