Per la signora Santina, la madre di Mario Biondo, non ci sono dubbi: il figlio è stato ammazzato. La donna, ospite di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri”, ha reso note le ultime novità legate al caso della morte del figlio, archiviato in Spagna come suicidio. I genitori si sono opposti a quell’ipotesi e hanno chiesto e ottenuto che fossero fatte altre indagini. Sono recenti i risultati della terza autopsia praticata sul corpo del cameraman italiano, risultati che avrebbero fatto emergere nuove incongruenze: “La terza autopsia ha fatto emergere un fatto nuovo e importante che noi e i nostri periti avevamo segnalato: il colpo che Mario aveva subito nella tempia sinistra.

Un segno che è risultato essere più ‘vitale’ dal segno sul collo, un colpo forte. In questa nuova autopsia i CTU attribuiscono questo colpo ai movimenti che si hanno durante la fase di asfissia. Mario avrebbe sbattuto la testa ma non si sa dove, perché all’altezza della fronte non c’è una mensola, non c’è nulla. E poi in una fase asfittica i movimenti avrebbero fatto cadere le piume, la brochure e tutti gli oggettini. Le foto della morte hanno tolto ogni dubbio a chi pensava si trattasse di suicidio, è omicidio”. Continua a leggere dopo la foto