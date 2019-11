Paura a Buckingham Palace, malore improvviso per Camilla Parker Bowles: come sta

Non ce l’ha fatta. Camilla, la consorte del principe Carlo d’Inghilterra alla fine ha dovuto arrendersi al parere dei medici. La duchessa di Cornovaglia, ormai settantaduenne, ha dovuto mancare a un evento ufficiale della famiglia reale inglese: Camilla sarebbe dovuta essere accanto al principe Harry e a sua moglie, la duchessa del Sussex Meghan Markle. La conferma ufficiale arriva direttamente da Clarence House, la residenza dell’erede al trono Carlo, principe del Galles, e di sua moglie Camilla.

Camilla infatti sarebbe alle prese con una violenta infezione respiratoria, che ha costretto i medici ad obbligarla a letto: assenza quindi obbligatoria per la duchessa di Cornovaglia alla cerimonia, nel campo della Rimembranza dell'Abbazia di Westminster, per la commemorazione dei caduti prevista per oggi. Secondo quanto trapelerebbe da persone interne a Clarence House sarebbero diversi giorni che Camilla sarebbe alle prese con questo malanno, peggiorato nel corso dei giorni, fino allo stop a tutte le attività ordinato dai medici.

















L'ultimo evento pubblico di Camilla e Carlo risale a un paio di giorni fa: il primogenito della regina Elisabetta e la duchessa di Cornovaglia sono andati a visitare un mercato londinese per celebrare il ventennale del London Farmers Market. E la duchessa non sembrava stare così male da dover improvvisamente rinviare o cancellare la sua agenda personale e quella ufficiale, visto che oggi avrebbe dovuto rappresentare a Westminster la famiglia reale.









Camilla Shand è nata il 17 luglio del 1947. Nel 1973 sposò il militare Andrew Parker Bowles, da cui divorziò nel 1995. La coppia ebbe, nel corso dei loro 22 anni di matrimonio due figli: Tom e Laura Parker Bowles. Con il passare degli anni venne a galla che l'attuale duchessa di Cornovaglia e il principe Carlo mantennero clandestinamente una relazione sentimentale durata diversi anni e per tutta la durata dei rispettivi matrimoni. Carlo e Camilla hanno convolato insieme in seconde nozze: il loro matrimonio si celebrò il 9 aprile 2005, ma la loro frequentazione ufficiale risale al 1999.





Anche Carlo era sposato, con la indimenticata lady Diana Spencer: lady D, come la rinominarono subito i tabloid britannici, entrò nella famiglia Mountbatten-Windsor iniziando a frequentare il principe e divenendone moglie nel 1981. La principessa del Galles rimase accanto al principe Carlo fino al 1997 quando divorziarono anche loro: molto conosciuti i loro due figli, i principi William – erede al trono del Regno Unito – e Harry.

