La strage di Halloween: almeno 4 morti e diversi feriti. Degli uomini hanno fatto fuoco durante una festa

Almeno 4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween giovedì notte. La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l’indagine riguarda una “sparatoria multipla”. La sparatoria, secondo i media locali, è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L’allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria.

Secondo il Daily Mail, l'evento era stato promosso su Instagram come "AirBNB mansion party". Halloween di sangue, negli Stati Uniti: oltre al ferimento di una bambina, colpita a Chicago da una pallottola vagante mentre faceva 'dolcetto o scherzetto', in California si contano ben quattro morti.

















Al drammatico bilancio vanno aggiunti anche nove feriti. Per quanto riguarda la California, secondo quanto riferito dalla polizia, due uomini incappucciati si sono introdotti all'interno di un'abitazione dove erano in corso i festeggiamenti aprendo il fuoco all'impazzata. I killer si sono dati poi alla fuga in auto e ora sono ricercati.









I residenti della zona non sono intervenuti in un primo momento perché pensavano che si trattasse del rumore di alcuni fuochi di artificio. Poi si sono accorti della tragedia e hanno chiamato gli agenti. Ignoti al momento i motivi alla base della strage.







