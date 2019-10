Ammazzate a martellate. Il papà rientra a casa e trova le figlie in un lago di sangue

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce, una di quelle che lasciano senza parole. Impossibile non empatizzare per uno dei genitori, in questi casi. Ma cosa è successo? Partiamo con ordine. Siamo a Perth, Australia, un uomo, padre di due meravigliose bimbe entra a casa e nota una pozza di sangue: una scena straziante quando capisce che tutto quel sangue è di Tiana, 6 anni, e Mia, 10, le sue bambine. L’accusa principale ricade subito sulla madre delle piccole che lo avrebbe fatto con un martello, che è stato ritrovato insanguinato accanto ai loro corpi martoriati. È accusata di omicidio Milka Djurasovic, 38 anni.

È stata una vicina ad allertare i soccorsi dopo aver sentito le grida dell'uomo, mentre la presunta killer è stata rinvenuta circa due ore dopo il delitto in un parcheggio vicino alla spiaggia a 11 chilometri dall'abitazione della famiglia a Madeley, 20 chilometri a nord di Perth, con numerose ferite che si era inflitta da sola. "Non riusciamo a capire cosa sia successo – ha detto sconvolto al Daily Mail Philip Couper, il papà di una amica di una delle figlie della donna, infermiera di origine bosniaca -.

















Tutti sapevano che Milka era una brava mamma, adorava le sue ragazza, per noi è un gesto incomprensibile". Sempre i genitori dei compagni di scuola delle due bambine hanno ripetuto alla stampa locale che nessuno avrebbe mai potuto immaginare una tragedia simile, dal momento che la 38enne e il marito non avevano mostrato alcun segno di crisi.









Milka si trova ora in stato di arresto ed è ricoverata in ospedale per le ferite che si è provocata ma non sarebbe in pericolo di vita. Verrà ascoltata in tribunale il prossimo 27 novembre. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.







Paul Steel, vice commissario della polizia locale, ha assicurato che i suoi uomini stanno facendo il possibile per capire cosa sia successo e identificare i motivi che hanno portato a questo tragico gesto”. Cosa sarà scattato nella testa di questa giovane donna? Pazzia, un problema psichiatrico molto serio e mai affrontato? Nessuno lo saprà mai con certezza, probabilmente.

