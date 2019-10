Joaquin Phoenix protagonista di un tremendo impatto con un mezzo dei vigili del fuoco a Los Angeles. L’attore, a bordo di una Tesla all’interno di un parcheggio, ha preso una curva a velocità troppo elevata, finendo per perdere il controllo dell’auto e schiantarsi contro un veicolo pesante, un camion dei pompieri. Lo riporta TMZ.

L'auto guidata da Phoenix è andata quasi completamente distrutta, ma l'attore ne è uscito miracolosamente illeso ed è stato in grado di scendere dall'auto sulle proprie gambe e contattare vigili del fuoco e polizia per denunciare il sinistro. Successivamente, un'ambulanza ha accompagnato Joaquin Phoenix in ospedale per alcuni accertamenti, ma l'attore è stato dimesso poco dopo. Cresciuto in una comunità hippie insieme ai genitori e ai suoi quattro fratelli (tra cui River, talento purissimo stroncato prematuramente da una overdose di eroina), Joaquin Phoenix è senza ombra di dubbio l'attore del momento.

















Il debutto di Joaquin nello spettacolo avviene nel 1982 in un episodio della serie Sette spose per sette fratelli, nella quale River fa parte del cast abituale. Segue, dunque, le orme del fratello maggiore (ambitissimo astro nascente di Hollywood, la cui fama è quella di rubacuori dall'animo ribelle) e gira pellicole come Gli Acchiapparussi e Parenti amici e tanti guai.









Poi, nel 1989, il ragazzo molla le scene per raggiungere il padre trasferitosi in Messico, in seguito alla separazione con la moglie. Ritornato in America, il giovane si riprende il suo vero nome. La sera di Halloween del 1993, mentre si trova al Viper Room, il locale di Johnny Depp, assieme alla sorella Rainbow e a River, assiste alla tragica morte del fratello per overdose di eroina e cocaina.







Quella notte Joaquin torna sotto i riflettori nel modo più orripilante possibile: la sua chiamata al 911, intanto che il fratello giace esanime, viene trasmessa in tutte le radio e tv. Sconvolto da tale perdita e disgustato dai media, Phoenix fugge dalla Mecca del Cinema per ritornarvi nel 1995.

