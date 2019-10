“Nudo per strada e la polizia”. Imbarazzo per Meghan Markle (e la famiglia reale). Cosa è successo

Povera Meghan. Non ha mai fatto nulla di male, ma la sua famiglia, quella sanguigna, sembra volerla mettere in difficoltà ogni giorno. E naturalmente l’imbarazzo si ripercuote per tutta la Famiglia Reale inglese. Cosa è successo vi starete chiedendo. È caos a Buckingam Palace, dopo che un nipote di Meghan Markle è stato arrestato in America. Il video dei poliziotti che fermano Thomas Dooley – questo il nome del congiunto della Duchessa – sta facendo il giro del mondo.

A rendere ancor più imbarazzante la vicenda, il fatto che il 28enne fosse nudo per strada. L’uomo, che insieme al fratello gestisce un’azienda che produce cannabis terapeutica in Oregon, percorreva una via di Los Angeles sbraitando e coperto solo da un asciugamano. Quando gli agenti sono intervenuti per multarlo, l’uomo ha provato a guadagnare la fuga, così è stato messo a terra per essere ammanettato. Continua a leggere dopo la foto









Una volta bloccato, il giovane ha perso il telo che copriva le parti intime ed è così rimasto completamente nudo, come mostra un video girato da un passante e rilanciato dai media. Un agente si è ferito e così per Dooley è scattata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Portato in cella, sarebbe stato poi rilasciato su cauzione. Continua a leggere dopo la foto





Non è la prima volta che i parenti della Duchessa di Sussex creano imbarazzo alla Royal Family. Lady Markle non ha rapporti con il padre, che come si ricorderà non ha partecipato neanche alle nozze della figlia. L’uomo, inoltre, non avrebbe ancora conosciuto neanche il nipotino Archie. C’è poi la sorellastra Samantha che non perde occasione di attaccarla, dipingendola come un’arrampicatrice sociale. Continua a leggere dopo la foto







Gli strali lanciati contro la Duchessa di Sussex l’hanno fatta finire persino nella lista nera di Scotland Yard. Lo stesso nipote di Meghan Markle arrestato nei giorni scorsi si era già fatto notare in occasione del matrimonio della celebre zia. Proprio in quei giorni, lanciò una varietà di cannabis chiamata Markle Sparkle. Assurdo vero? E pensare che sicuramente non è finita qui.

Ti potrebbe anche interessare: Asia Argento, la foto sexy col nuovo look spiazza i fan: “Irriconoscibile”