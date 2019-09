“Madre santissima!”. Incidente sulle montagne russe: il vagone si stacca. Due morti

Terribile incidente sulle montagne russe. In un attimo il terrore, le grida di gioia di un sabato al parco giochi si sono trasformate in urla di dolore e sgomento. Due persone sono morte e altre cinque sono gravemente ferite a causa di un incidente in un parco divertimenti. Le vittime sono giovanissime, due ragazzi di 18 e 21 anni.

L'incidente alle giostre del parco Feria Chapultepec, a Città del Messico, è stato causato dal deragliamento di un vagone delle montagne russe chiamate "Chimera", una delle attrazioni più popolari del parco divertimenti. Al momento non esiste una versione ufficiale che spieghi l'incidente, sebbene i media locali menzionino un guasto meccanico nell'attrazione Chimera, una moderna montagna russa rossa e gialla.









Il governo della capitale ha diffuso un comunicato in cui si è rammaricato di ciò che è accaduto e ha assicurato che si impegna a fornire "tutto il supporto necessario per le famiglie delle persone che hanno perso la vita e coloro che sono rimasti feriti, e ribadisce anche il suo impegno a condurre indagini in modo rapido e trasparente".





Gli utenti dei social network hanno condiviso immagini che mostrano le vittime. Mentre un video ha catturato il momento esatto in cui si è verificato l'incidente mortale. Nel video pubblicato online viene ripreso l'istante dell'incidente che è costato la vita ad almeno due persone. La donna sta riprendendo le montagne russe, quando all'improvviso, sembra che un vagone esca dai binari.





“Madre Santísima…!”

ASÍ fue el ACCIDENTE en LA FERIA de CHAPULTEPEC.

Dos jóvenes de 18 y 21 años MURIERON.

Marlén Vazquez de la Cruz de 25 años y Berenice Balderas Cisneros de 29 están delicadas en el Hospital Mocel.

@LaFeriaDeChapu fue desalojada y cerrada@PGJDF_CDMX indaga pic.twitter.com/ed9Dnv5ZDi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 28 settembre 2019



La donna ha poi immediatamente smesso di riprendere. “Ora è tutto nelle mani degli investigatori e della procura, sono stati raccolti gli elementi necessari al fine dell’indagine” ha fatto sapere Miriam Urzua, addetta alla protezione civile in servizio sul luogo dell’incidente. S’ipotizza un guasto tecnico; dal parco divertimenti sono arrivati messaggi di cordoglio per l’accaduto e la massima collaborazione con le autorità.

