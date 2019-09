Terribile terremoto. Ci sarebbero almeno 40 feriti, anche bambini

Un brutto, bruttissimo terremoto ha sconvolto non poche persone anche in Italia. La terra trema ancora nel sud Italia. Dopo le scosse di terremoto che nelle scorse settimane hanno interessato la Calabria sono stati i cittadini pugliesi a “tremare” in seguito a un sisma di magnitudo 5,8 della scala Richter che è stato registrato dai sismografi nei pressi di Durazzo, in Albania. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana.

La scossa è stata avvertita nitidamente anche in Puglia e in altre regioni del Sud. Dopo la scossa principale di 5.8 ne è seguita un'altra di 5.3 localizzata nella medesima area. Migliaia di persone si sono riversate nelle strane terrorizzate, vista l'intensità della scossa principale non molto inferiore a quella che – per rendere l'idea – ha devastato il Centro Italia il 24 agosto del 2016 radendo al suolo Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli e causando la morte di 299 persone.









Sono stati segnalati importanti danni a molte case a Durazzo e nelle città vicine. Secondo fonti mediche locali, oltre quaranta persone sono rimaste ferite tra cui alcune in condizioni gravi e almeno una in pericolo di vita. Tra le persone colpite ci sarebbero anche bambini e ragazzi giovanissimi. In una nota ufficiale il Ministero della Difesa albanese ha reso noto che quello di oggi pomeriggio è stato il terremoto più forte degli ultimi 20-30 anni nel paese.





Sono ancora in corso da parte delle autorità verifiche sull'entità esatta dei danni che sarebbero però ingenti. Interi palazzi son stati evacuati per il pericolo di crolli in quanto pesantemente danneggiati dal terremoto mentre in alcune aree è saltata la corrente elettrica. Nella mattinata di domenica 22 una nuova forte scossa di terremoto di magniduto 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte.







Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Dal pomeriggio fino a tarda serata sono stata registrate 100 lievi scosse di assestamento.Sono 400 le case e oltre 30 i palazzi danneggiati principalmente a Tirana e Durazzo, le due città più vicine all’epicentro del sisma. Sale anche il numero dei feriti.

