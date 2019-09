44 corpi fatti a pezzi e buttati in un pozzo, polizia sotto choc: “Orrore puro”

44 corpi fatti a pezzi sono stati rivenuti all’interno di un un pozzo nello stato messicano di Jalisco. Lo riferisce la Bbc. La scoperta risale ai giorni scorsi, ma soltanto nelle ultime ore gli esperti sono stati in grado di risalire alle identità di alcuni dei corpi. Decine, chiusi in 119 sacchi neri e sotterrati nei campi poco fuori la città di Guadalajara, i resti umani sono stati individuati dopo che i residenti hanno cominciato a lamentarsi per il cattivo odore nella zona. Nello stato di Jalisco opera una delle più violenti gruppi criminali messicani legato al traffico di droga e questo é il secondo ritrovamento del genere nell’area quest’anno. Lo scorso marzo, per le precisione, erano stati trovati 10 copri.

I resti umani, contenuti nelle borse, erano immersi in un canale di acque reflue nello stato occidentale di Jalisco, in Messico. Una terribile scoperta cha aveva fatto subito pensare a una faida interna a un cartello che domina nella zona.









Secondo quanto emerso le vittime sono state uccise da colpi di arma da fuoco o strangolate e gettate in acqua in diversi momenti. Come riporta il Messaggero, nello stato, dove opera uno dei cartelli più pericolosi, si registrano alti livelli di violenza legata al traffico di droga. Il cancro storico del Paese si chiama infatti narcomafia, la produzione e la vendita di droga che viene smerciata particolarmente con gli Usa.





La guerra tra i vari cartelli, ha generato una carneficina dove El Chapo Guzman, il leader di una delle bande più terribili, ha dominato per anni tra Durango, Chihuahua e Culiacán, nel triangulo dorado della droga. Incarcerato finalmente negli Stati Uniti, ha lasciato il campo aperto ai gruppi rivali che si stanno dividendo il Messico a suon di pallottole. L'unica risposta che il governo ha saputo dare è l'istituzione della Guardia Nazionale, una sorta di esercito specializzato che dovrebbe operare nei punti più caldi del Paese, a partire dalle aree con presenza di migranti: i confini.







Per Fernando Garcia di “Red fronteriza de Derechos Humanos” (la rete per i Diritti Umani della frontiera), la Guardia Nazionale rappresenta il muro umano che Trump ha richiesto al Messico. «La frontiera dal Nord, con gli Usa, si è così allargata al sud del Messico. Siamo diventati una barriera geografica e militare a servizio degli Stati Uniti», afferma Garcia.

