Primo giorno di scuola per Charlotte di Cambridge: la principessina, emozionatissima, immortalata così

Primo giorno di scuola per la piccola Charlotte di Cambridge. La principessina arriva mentre dà la mano a mamma Kate. H ala divisa blu e rossa e i capelli legati. Sì, Charlotte ormai è “grande” e per lei inizia la scuola “dei grandi”. La secondogenita di William e Kate ha iniziato la scuola elementare, nella stessa scuola del fratellino George, la Thomas’s Battersea School di Londra. I duchi di Cambridge hanno accompagnato insieme i figli rispettivamente di 4 e 6 anni. La piccola Charlotte è apparsa molto sicura e, anche se c’erano le telecamere, non era affatto intimidita.

Certo, dai suoi occhi trapela una certa emozione: è pur sempre il primo giorno di scuola… Un giorno che si fa fatica a dimenticare. Per tutta la vita. La piccola Charlotte ha avuto il piacere di conoscere la preside Helen Haslem e le ha dato la mano molto felice. George, che lo diciamo a fare, ormai è di casa. E è arrivato a scuola con la sua faccia da piccolo birbante. Continua a leggere dopo la foto









Ma chi se la scorda la sua faccia al suo primo giorno alla Thomas’s Battersea School , quando, pantaloncini e zainetto in spalla, si apprestava a varcare la porta della scuola? Ad accompagnarlo c’era solo il papà perché mamma Kate era incinta di Louis. L’istituto frequentato dai due principini, che si trova a sud di Londra, vanta altri ex studenti illustri: le sorelle Cara, Poppy e Chloe Delevingne, e la cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch. Continua a leggere dopo la foto





Ma come funziona? Si inizia a 4 anni e si va avanti fino agli 11. Ci sono regole importanti da seguire ma la più importante è: “Essere gentili”. Nella scuola, infatti, si impara a essere umili e cortesi per “evitare di ferire i sentimenti dei più piccoli”. Si tratta di una delle scuole più ambite e ha un costo piuttosto elevato: 18mila sterline all’anno. Tra le regole ci sono anche quelle che riguardano il look. Continua a leggere dopo la foto





Charlotte dovrà indossare la divisa nella triplice versione invernale, estiva e sportiva. Se i capelli supereranno le spalle dovrà tenerli legati e dovrà usare solo elastici o cerchietti rossi o blu. Charlotte studierà le lingue, la danza, ma anche giardinaggio, teatro. La regola più difficile da rispettare? Charlotte non potrà avere un’amichetta del cuore (per non fare squadra).

