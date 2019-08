Un regalo da oltre 300mila euro: da Harry a Kate Middleton (e non a Meghan Markle)

Chi non ha mai fatto come regalo alla propria fidanzata, moglie, compagna, un anello da oltre 300 mila sterline? Ebbene è proprio questa la cifra che il Principe Harry ha speso. C’è però un problema. Il destinatario di questo presente non è la bellissima Meghan Markle, come in molti hanno pensato e come era logico che fosse, ma un altro componente della famiglia reale. Vale a dire Kate Middleton, l’altrettanto bellissima cognata.

È questa la nuova vicenda che tiene in agitazione il gossip d’Oltremanica e che riempie le pagine dei tabloid britannici e internazionali. Immensa, infatti, è la curiosità dei fan e dei sudditi per quanto riguarda le vicende legate alla Famiglia Reale, protagonista in questa estate di grandissimi scandali. Dalla vacanza extralusso nell’isola privata fino alla dieta vegana a cui è sottoposto il piccolo George, passando per gli indumenti della Regina Elisabetta. Continua a leggere dopo la foto.









Ma torniamo all’anello. Stiamo parlando veramente di un pezzo unico, qualcosa di lussuosissimo, di pregiato, di fatto su misura, tempestato di zaffiri e pietre preziose. Ma soprattutto immenso è il valore effettivo. Il suo proprietario era niente di meno che l’amata e compianta Lady Diana, di cui fra poco ricorrerà l’anniversario della morte (31 agosto 1997). Il principe Harry infatti avrebbe ereditato il gioiello dopo la scomparsa della madre e avrebbe deciso, con un vero e proprio colpo di scena, di donarlo a Kate Middleton. Continua a leggere dopo la foto.





Ma perché questa scelta? A svelare il retroscena è il documentario The Diana Story, prodotto da Amazon Prime, in cui si spiega come il Principe Harry abbia fatto una scelta cronologica. Il regalo infatti risale al 2011, quando ancora non aveva incontrato la sua Meghan Markle. Il principino allora decise di regalare l’anello a suo fratello William per utilizzarlo nel chiedere la mano alla futura duchessa di Cambridge. Un gesto veramente unico. Continua a leggere dopo la foto.





Così facendo il principe Harry non solo ha fatto onore al fratello e Kate Middleton. Ha soprattutto onorato la memoria dell’amata Lady Diana, regalando un pezzo di lei alla futura regina d’Inghilterra, perpetuando quella sua gentilezza e umiltà che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

“William e Harry furono costretti”. Lady Diana, il fratello svela la bugia sui funerali