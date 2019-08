Notizia clamorosa che arriva direttamente da oltre oceano e che potrebbe farci cambiare veramente le nostre abitudini quotidiane. Una donna di trentasette anni, infatti, dopo aver accusato problemi di udito e leggero dolore dopo un lungo uso di cotton fioc, ha fatto una scoperta raccapricciante. Prima si era rivolta ad un medico, che le aveva prescritto una cura a base di antibiotici dopo averle diagnosticato una semplice otite.

Ma la verità era molto diversa. Perché con il passare del tempo la donna continuava a manifestare gli stessi sintomi, il dolore non passava, l'orecchio iniziava a funzionare sempre peggio. Così una mattina, dopo l'ennesimo cotton fioc utilizzato, ecco comparire del sangue sulla superfice dello strumento. La cosa andava per forza approfondita e la signora ha deciso di rivolgersi ad un esperto. La scoperta è stata incredibilmente drammatica.









Siamo in Australia e la donna di cui stiamo parlando si chiama Jasmine. La seconda visita a cui si è sottoposta ha messo in luce un'infezione batterica che le stava letteralmente divorando parte del cervello, del cranio e dell'orecchio. Le parole del medico, poi, sono state ancora più drammatiche, perché le ha detto che non c'era tempo da perdere e che doveva essere sottoposta ad un'operazione di massima urgenza: "Potrebbe essere già tardi, avresti dovuto fare questo esame già cinque anni fa". L'intervento chirurgico è durato cinque ore.





Alla fine Jasmine è stata salvata, grazie all'estrazione del tessuto infetto e alla ricostruzione del canale uditivo. Durante l'operazione i medici hanno scoperto e asportato fibre di cotone che erano rimaste all'interno dell'orecchio. Erano loro le responsabili dell'accumulo di diversi batteri, che avevano iniziato a mangiare l'osso del cranio. Una storia che riporta all'attenzione pubblica la pericolosità dei cotton fioc, da tempo sconsigliati dagli otorini.





Dannosi sia per l’uomo che per l’ambiente, tanto che l’Unione Europea ha deciso di renderli illegali a partire dal 2021. Le infezioni e i danni dei cotton fioc, inoltre, sono molto più comuni di quanto si possa pensare e se da un lato aiutano nella pulizia e nell’igiene, dall’altro favoriscono l’accumulo di cerume all’interno, con conseguenze abbastanza negative.

