Ancora tanta paura in Grecia, scossa da un altro terremoto proprio nel periodo di massima affluenza dei turisti, tra isole e Grecia continentale. Stavolta la terra ha tremato a Samos, isola del Dodecaneso nota per le sua sua bellezza e per la vicinanza alle coste turche. Si tratta di una destinazione lontana dal turismo di massa anche se negli ultimi anni è stata scoperta da chi evita le isole a grande presenza turistica.









La scossa di terremoto ha avuto una intensità 4,7 sulla scala Richter ed è stata registrata al largo dell’isola. Secondo l’Istituto di geodinamica del paese ellenico, l’epicentro è stato a una profondità di 10 chilometri. È stato avverito nell’Egeo orientale e nelle isole che formano l’arcipelago delle Cicladi, ma anche sulla costa turca, nell’area di Smirne.







Al momento non sono state diffuse notizie di danni, nonostante le verifiche del caso siano ancora in atto. Ma è stata tanta la paura per i numerosi turisti, anche italiani, che hanno scelto Samos e le isole vicine per le vacanze estive. Come noto, la Grecia è in un’area sismica e la storia passata e recente racconta di numerosi terremoti, spesso risultati devastanti. Poche settimane fa a essere colpita è stata la capitale Atene.





Ma il sisma più recente si è veirificato pochi giorni fa, il 31 luglio, un’altra scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata nell’isola di Creta. Un sisma di magnitudo 5.2 ha svegliato l’isola e i suoi residenti e turisti alle 7.40 ora locale.

In quel caso, secondo l’Istituto nazionale di vulcanologia, il sisma si è verificato a una profondità di 71 chilometri ed epicentro vicino Malevizi, a pochi chilometri ad ovest della città di Herakleio dove sono stati sentiti boati e avvertiti distintamente tremori.

