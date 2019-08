Inferno in autostrada: bus in fiamme. Almeno 5 morti, anche un bambino

Ancora fiamme e tanta paura in autostrada. Stavolta in Turchia, dove questo pomeriggio un clamoroso incidente ha bloccato la circolazione e portato fuoco e morte sull’asfalto. Un pullman partito da Ankara e che aveva come direzione Cannakkale ha preso fuoco durante il tragitto, per cause ancora da accertare. Il bilancio è tremendo: ci sono almeno 12 feriti mentre 5 i morti accertati. Il bus era di tipo turistico e trasportava 30 persone.

Molti dei quali sono riusciti a scappare prima che il pullman scoppiasse. Sul luogo tanta paura e spavento, mentre le autorità turche sono al lavoro per capire come sia stato possibile questo incidente. L'autostrada, situata nella parte occidentale della Turchia è stata letteralmente bloccata e stando a quanto si legge sui siti di informazione locali tra cinque morti ci sarebbe anche un bambino. Una notizia che non fa che rendere ancora più drammatico il tutto.









L'autista, una volta viste le fiamme divampare con violenza nella parte posteriore, è riuscito a fermare il bus e ad accostare. Una cosa simile era successa nei giorni scorsi qui in Italia. Vi avevamo raccontato infatti di un nuovo incidente che ha infiammato l'autostrada bloccando il traffico e causando tanti danni alla circolazione. Il bilancio in questo caso è stato di un morto. È successo al chilometro 3 del raccordo A1-A14, in Emilia Romagna.





Il luogo era proprio lo stesso in cui, ormai un anno fa, era avvenuta una nuova esplosione. L'incidente di quest'anno invece è stato creato da due mezzi pesanti autoarticolati si sono scontrati nella corsia di marcia. Immediatamente una fitta colonna di fumo molto denso si è alzata al cielo, risultando visibile da molto lontano e il fuoco è divampato in un attimo. Per uno dei due guidatori non c'è stato niente da fare.





E le notizie che arrivano dalla Turchia non sono diverse. Nel 2019 si continua a morire sull’asfalto, si continua a morire in strada. Per incendi ed esplosioni che ovviamente possono essere evitabili. Serve più sicurezza e forse più tecnologia.

