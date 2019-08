Meghan Markle o Kate Middleton? La rivelazione arriva dal Palazzo Reale: “Lady Diana avrebbe preferito lei”

Si può veramente dire che questa sia l’estate di Meghan Markle le cui notizie, nel bene e nel male, si rincorrono di ora in ora. Commenti positivi e critiche al veleno, elogi pubblici e indiscrezioni al vetriolo. Ma la moglie del Principe Harry è così: prendere o lasciare. E noi abbiamo provato a raccontarvela senza tralasciare nessuna delle sue mille sfumature. E così vi abbiamo parlato delle regole strette e severe e della dieta vegana del figlio.

Vi abbiamo parlato della Regina Elisabetta che ha storto la bocca ma anche del suo ritorno a lavoro, con il lancio di una linea di abbigliamento con finalità benefiche. Insomma, Meghan è un vero e proprio vulcano, un uragano, una forza della natura. E in molti la paragonano alla bellissima e tristissima Lady Diana. E stavolta arrivano delle indiscrezioni direttamente dal palazzo reale, da una persona molto vicina alla Spencer.









In molti infatti si chiedono chi sarebbe stata la preferita di Lady Diana, perché sulla preferita della Regina Elisabetta non ci sono dubbi: si tratta di Kate Middleton, la moglie del principe William di cui stamattina vi avevamo parlato in riferimento a degli scatti sexy in bikini. Ma l'animo ribelle di Meghan, rivoluzionaria e anticonformista, avrebbe conquistato chi in quel Palazzo Reale ha faticato e non poco ad imporsi. A rivelarlo è stato direttamente Ken Wharfe, ex guardia del corpo della principessa.





Ken è stato intervistato dal Daily Mail e ha dovuto rispondere ad una domanda molto difficile: cosa avrebbe pensato la principessa del Galles di Meghan Markle? "Diana avrebbe alzato i pollici verso l'alto", ha risposto lui, che conosceva benissimo la Spencer e aveva la capacità di leggerne il pensiero. Le sarebbe piaciuto soprattutto quel suo passato da attrice, che tanto le ricordava il sogno della sua vita andato ad infrangersi con il protocollo di corte.





Vi avevamo parlato pochi giorni fa infatti di quel bacio da dare sul set a Kevin Costner che costò l'esperienza da attrice di Lady D. Che assomiglia nel temperamento proprio alla bella Meghan Markle, che fa sempre parlare di sé. Nel bene o nel male.

