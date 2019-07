Si chiamava Ekaterina Karaglanova, aveva 24 anni ed era una star di Instagram. La ragazza è stata uccisa con profonde coltellate e messa in una valigia. La 24enne era una influente di origine russa ed è stata trovata morta in un appartamento che aveva preso da poco in affitto a Mosca. È successo lo scorso venerdì 28 luglio, ma la notizia è stata diffusa soltanto qualche ora fa. Sul cadavere sono presenti numerose ferite da taglio, tra cui una alla gola che sarebbe risultata fatale e altre due sul petto.

A lanciare l'allarme è stata la famiglia della giovane, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. Hanno così chiesto al suo padrone di casa di farli accedere all'abitazione della figlia, dove nel corridoio hanno trovato una borsa chiusa. All'interno c'erano i resti dell'influencer. Omicidio passionale o vendetta atroce? La polizia, che ha dato il via alle indagini sul delitto, non esclude la pista passionale, forse un raptus di gelosia.









Gli agenti hanno inoltre riferito di non aver trovato prove di colluttazione nell'appartamento, nessuna arma sulla scena e nessuna traccia di sangue nell'appartamento. Hanno aggiunto che le riprese delle telecamere interne avevano catturato un ex fidanzato di Ekaterina Karaglanova proprio nei giorni della sua scomparsa. Ma al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. La notizia della morte della 24enne ha lasciato tutto il Paese sotto choc.





La ragazza era molto seguita sui social network, dove pubblicava foto e teneva un blog di viaggi, oltre a praticare come dottore specializzato in dermatologia dopo aver studiato medicina. I suoi numerosi follower l'avevano paragonata per il suo aspetto alla star del cinema Audrey Hepburn.







Stando alle prime informazioni disponibili, aveva da poco iniziato una nuova relazione con un uomo molto più grande di lei, sulla cinquantina, dopo aver interrotto il suo fidanzamento precedente con un 32enne. Secondo quanto riporta il quotidiano Moskovsky Komsomolets programmava di andare in Olanda per festeggiare il compleanno, oggi avrebbe compiuto 25 anni. Torneremo senza dubbio a parlare di Ekaterina, sperando che a breve potremo raccontarvi dell’arresto del responsabile.

