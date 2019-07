Uccide leone e posta la foto. La figlia lo scopre: “È orribile, tu non sei più mio padre”

Stavolta a fare la ramanzina è stata la figlia. È successo infatti ad una ragazza di 19 anni, che dopo aver visto le foto in vacanza dei suoi genitori, ha deciso di dirgliene quattro. Lo scatto, pubblicato sui social ostentando forza e divertimento era uno dei tanti in cui si vede un leone ucciso e i suoi assassini dietro, con fucile in mano. Stavolta addirittura ripresi in un amorevole bacio. Eccolo qui l’amore che trionfa sulla natura. E sulla morte.

È solo l'ennesima foto che arriva dall'Africa, un continente che viene sempre di più martoriato in tutti i suoi campi. Molti stati, infatti, per risanare l'economia interna, vendono all'asta le quote di uccisione di diversi animali: dagli elefanti ai leoni, passando per coccodrilli, antilopi, ippopotami, rinoceronti. È il business della caccia, del bracconaggio, che porta nel continente tantissimi turisti, soprattutto americani. Ma stavolta c'è una ragazzina che si ribella.









Si chiama Sidney Carter e scorrendo su internet ecco che nelle foto fa un'amara scoperta. Dietro a quel leone c'è suo padre Darren, canadese di Alberta. E decide di raccontare tutto su Youtube. La sua è una storia difficile: quel papà non l'ha mai visto veramente, perché l'ha abbandonata dieci anni fa, lasciandola sola con la mamma, senza dargli nessun aiuto economico dopo il diciottesimo compleanno. Lui, nel frattempo, si era rifatto una vita. E aveva conosciuto una donna con cui condivideva la passione per la caccia.





È andato in Africa, a divertirsi e a uccidere, e dopo una battuta di caccia ecco la foto incriminata, con il leone ai suoi piedi. Il problema è che quella foto è finita dritta sul The Sun e Sidney se l'è trovata sotto gli occhi. "Io amo gli animali, dice Sidney, e tu vai in Africa per ucciderli. Non mi hai mai dato un dollaro per l'università e spendi migliaia di dollari per uccidere un animale perfetto come il leone? Sono disgustata. Lasciarci è stata la cosa migliore che hai fatto".





Infine la parola grossa, definitiva: “Non ti considero più nemmeno mio padre”. C’è un modo di dire, che ultimamente sta andando di moda, e fa: “I giovani salveranno il mondo”. A giudicare dal carattere e dalle idee di Sidney, è proprio vero.

