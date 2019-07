Meghan Markle, scelta estrema per Archie: “La Regina è furiosa” (e non è la sola)

Sarà l’estate, saranno le temperature roventi per cui, secondo gli esperti, diventiamo tutti più litigiosi e suscettibili, ma anche a Palazzo Reale, in quel di Londra, non si perde mai occasione per creare un polverone mediatico, una polemica, un litigio. Stavolta torna nell’occhio del ciclone la bella Meghan Markle che nonostante riscuota tantissimo successo e credito online e tra il popolo, inizia a non essere ben vista tra i parenti e i funzionari.

Negli ultimi giorni vi avevamo raccontato invece delle polemiche legate agli auguri fatti dai genitori al piccolo George. Un semplice “Buon compleanno” con emoticon al seguito, pubblicato sui profili social dei genitori, troppo informale, troppo moderno, troppo poco regale. E giù a polemiche, a riempire i tabloid inglesi e le pagine di Facebook. Ora si torna a litigare, si torna a parlare di litigi e incomprensioni. E ad alzare la voce sarebbe stata direttamente la Regina Elisabetta. Continua a leggere dopo la foto.









Tutta colpa di Meghan Markle, la duchessa di Sussex e moglie di Harry, che avrebbe deciso che il piccolo Archie, figlio della coppia, crescesse come volesse lei. Ecco quindi che ha iniziato a fargli seguire una dieta prettamente ed esclusivamente vegana, senza carne, latticini o altre cose di origine animale. Nessuna novità, insomma, sempre più persone al giorno d’oggi fanno questa scelta. Ma ci sono alcuni rischi, soprattutto per i più piccoli, che rischiano molto a nutrirsi solo di determinate sostanze. Ed ecco che la Regina ha sbottato. Continua a leggere dopo la foto.





I tabloid inglesi parlano di una regina Elisabetta assolutamente infuriata, con il Daily Express che rivela come «non accetterà mai che il bimbo venga cresciuto come vegano». Ma Meghan Markle ha deciso: solo alimenti vegan per il piccolo e con ingredienti a dir poco particolari. Il che sta creando non pochi problemi ai cuochi della famiglia reale britannica. Ma quello di Meghan per il cibo è un vero e proprio culto, una passione, uno studio. Continua a leggere dopo la foto.





Quando viveva con la sua famiglia e non era sposata con Harry, Meghan Markle gestiva un blog sull’alimentazione con consigli e proposte a dir poco alternative. Chissà come andrà a finire. Forse ci vorrà una mediazione del nipote preferito della Regina.

