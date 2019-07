Baby George colpisce ancora: il segreto che ha fatto “sciogliere” tutti

Sono stati giorni di grandi festeggiamenti a Buckingham Palace per i sei anni di Baby George. Immaginiamo il party regale, gli invitati, il cibo e la torta di una festa da principi. E sono state svelate tre nuove foto del piccolo, che hanno subito fatto il giro del web e in una lo si vede vestire la maglia di calcio della nazionale inglese. Patriottismo e legame con la sua terra, ovviamente, con il bimbo che pare muoversi alla perfezione nei suoi abiti ufficiali.

Dalla casa reale però fanno trapelare anche un particolare segreto che riguarda questo compleanno. E ha a che fare in modo particolare con i doni del piccolo George. Una notizia che non che fa altro che aumentare le voci sulla famiglia regale, dopo la polemica legata agli auguri fatti da William e Kate al bambino. Pubblicati sul loro profilo social sono stati accusati di essere troppo informali e quindi irrispettosi secondo il protocollo di palazzo. Continua a leggere dopo la foto.









«Buon compleanno», questo il semplice messaggio, con l’emoji di una torta con le candeline e un palloncino rosso. «Ti auguriamo un giorno davvero speciale e tanto amore». Insomma si può alzare un polverone per questo? Assolutamente sì! Anche perché tutto ciò che orbita intorno a quel palazzo finisce sui siti di gossip e di news. «La vita da reale non è facile», lo ha detto anche Meghan Markle, in occasione dell’anteprima europea de «Il Re Leone», parlando con il musicista Pharrell Williams: «La mia relazione con Harry è meravigliosa, ma non la rendono facile». Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, il segreto che ha a che fare con il Baby George farà aumentare le polemiche? Creerà scompiglio? Finirà sui giornali? Sui tabloid forse sì, ma non per particolari questioni ma soltanto per la dolcezza a cui è legato. Il giorno del suo compleanno, infatti, la regina Elisabetta ha l’abitudine di lasciare ai piedi del suo letto tanti piccoli pacchi, con all’interno i regali per il suo compleanno. Anche lei, insomma, è una nonna dal cuore d’oro. Continua a leggere dopo la foto.





Di certo nessuno accuserà la Regina Elisabetta di essere troppo informale, nessuno la sgriderà per essere stata troppo dolce, troppo amorevole con suo nipote. Per fortuna, insomma, che dal palazzo vengono fuori anche queste storie. Fanno bene anche a noi.

