È una storia strappa lacrime, che ti fa dubitare del genere umano e della sua intelligenza, quella che arriva direttamente dalle bellissime Hawaii. Un paradiso terrestre, fatto di spiaggia dorata e di acqua cristallina. Ma non solo o, per lo meno, non per tutti. Di certo non per la piccola Leialoha, una cagnolina che su questa spiaggia ha passato i momenti più brutti della sua vita. Lo comunica direttamente su Facebook l’organizzazione non governativa PAWS Hawaii.

Il suo compito è quello di salvare gli animali. Infatti, la piccola cagnolina è stata maltrattata, picchiata, mal menata e sepolta viva in spiaggia, sotto la sabbia bollente e il caldo rovente. Solo la testa rimaneva in superficie, in modo farle fare un'agonia lenta e inesorabile, senza una copertura dai raggi ultravioletti del sole che, a queste latitudini, picchiano più del normale. Aveva già perso i sensi quando un angelo custode, un uomo che passeggiava lì vicino, si è accorto di lei.









Le sue condizioni erano clamorosamente drammatiche: aveva ustioni ovunque, lacerazioni sul piccolo corpo, presentava un alto grado di disidratazione, non riusciva a muovere più gli arti, dopo i tremendi sforzi di uscire da quel buco della morte. La cagnolina, però, era ancora viva e ha lottato con tutta la sua forza per restare in vita. Tutto ciò, come vi dicevamo in apertura, è avvenuto alle Hawaii, precisamente nella spiaggia di Oahu, nell'isola di Honolulu. Una delle isole più celebri del Pacifico Centrale, ricca di ristoranti, vita notturna e tanti turisti.





L'uomo che l'ha trovata ha subito avvisato la ong PAWS Hawaii, che l'ha soccorsa, medicata e aiutata a rimettersi in piedi. E ora ha condiviso la sua storia su Facebook: "Leialoha ha bisogno di te. Questa bellissima ragazza è stata trovata da uno dei membri del nostro team. Qualcuno l'aveva appena seppellita e aveva un machete, quindi chissà cosa sarebbe successo. Questa preziosa ragazza è incredibilmente gonfia, bruciata dal sole e manca il 90% della sua pelliccia".





“Tutta la nostra squadra si è affrettata a raccogliere e prendersi cura di lei. Se puoi donare le sue cure mediche per favore scrivici”. Subito il post è diventato virale, con centinaia di utenti che hanno donato una piccola somma per le sue cure. Perché non tutti gli umani sono bestie, come chi ha ridotto così la piccola cagnolina.

