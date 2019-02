Lo ha fatto cercando di non farsi scoprire ma è impossibile fare qualcosa in gran segreto quando sei Meghan Markle, sei al settimo mese di gravidanza e hai tutti gli occhi puntati addosso. Ma la bella duchessa ci ha provato a mantenere segreto il baby shower che ha organizzato a New York insieme alle sue amiche. Meghan Markle, 37 anni, ha trascorso 5 giorni extra lusso in America con le sue amiche più care.

Come scrive il Daily Mail, è stata fotografata mentre si dirigeva verso il lussuoso ristorante di Ralph Lauren sulla Fifth Avenue dove ha trascorso una serata in compagnia di Serena Williams e Jessica Mulroney. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, le tre donne avrebbero passato circa tre ore al ristornate per poi tornare al The Mark, il lussuosissimo hotel nell'Upper East Side di Manhattan da mille euro a notte. Il classico rifugio dei vip straricchi… Fregandosene del protocollo reale, Meghan ha festeggiato il baby shower e non ha certo risparmiato… pare che abbia speso, per 5 giorni, circa 500.000 dollari. I viaggi di andata e ritorno con jet privato sono costati 250.000 dollari…









Se pensate che solo l'hotel è costato 1.000 euro a notte… Per non parlare degli abitini scelti da Meghan per il suo festeggiamento con le amiche. Per la serata del baby shower, la Markle ha scelto il blu e il nero (abbinamento super chic). Blu era il cappotto firmato da Victoria Beckham il cui costo si aggira intorno ai 2.200 euro. Gli accessori, dei quali non pervenute le cifre ma non era certo roba da poco, erano neri.









Sì, Meghan è una spendacciona e questa non è una novità. Però a volte esagera… E sta portando sulla stessa strada il marito, il principe Harry, che invece era uno che sembrava fatto di un'altra pasta. A San Valentino, dopo aver omaggiato e rallegrato i commilitoni di una base britannica nell'artico è tornato di corsa a Londra dalla sua bella a bordo di un jet privato Cessna che è costato (ai sudditi) una cosa come 35mila sterline. Non vogliamo essere bacchettoni ma vi pare normale?

Per non parlare di quanto la duchessa abbia cambiato Harry facendolo diventare vegetariano, magrissimo e contro la caccia. Ha fatto bene la regina a fare a Meghan quella offerta super da 37 milioni di dollari in cambio di un divorzio lampo? Sì, se non lo sapevate, è proprio questa la voce che gira… Lei? Ovviamente non ha accettato, mica è scema. A ogni modo, noi non abbiamo parole. E voi come la vedete?

