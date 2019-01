Il principe Filippo, 97 anni, è stato coinvolto oggi in un incidente d’auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed è rimasto illeso dopo uno scontro con un’altra automobile. È intervenuta la polizia di Norfolk e un’ambulanza ha assistito due persone con ferite lievi.

La Range Rover guidata da Filippo si è fermata sulla fiancata destra. Filippo è rimasto sotto choc, ha riferito la polizia, ed è stato portato a Sandringham a bordo di un’altra automobile. Un portavoce della polizia ha detto: “Siamo stati allertati intorno alle 15.00 (le 16.00 italiane) per una collisione di due veicoli. La strada non è bloccata. E’ stato chiamato il soccorso stradale”. Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato: “Il duca di Edimburgo è stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo questo pomeriggio. Il Duca non è rimasto ferito”. (Continua a leggere dopo la foto)











Il duca di Edimburgo si è ritirato dalla vita pubblica nell’agosto 2017 e da Natale risiede a Sandringham in compagnia della regina Elisabetta. Nonostante l’età, è stato più volte ripreso, anche in anni recenti, al volante mentre scarrozzava ad esempio, insieme a Elisabetta, l’allora presidente Barack Obama e la moglie Michelle, quando erano stati in visita nel Regno Unito. Nel 2017 Buchkingham Palace aveva annunciato il ritiro del principe Filippo dagli impegni impegni pubblici. (Continua a leggere dopo la foto)









Principe di Grecia e Danimarca alla nascita, ha rinunciato ai titoli per sposare Elisabetta mantenendo il cognome Mountbatten. Le nozze nell’abbazia di Westminster il 20 novembre 1947. Si erano incontrati nel 1939 durante una visita al collegio navale in cui lui studiava. Secondo una cugina ‘’non ha mai guardato nessun altro. Si è innamorata di lui fin da subito’’. Innamorato sì, ma consapevole del ruolo che andava a ricoprire alla vigilia del matrimonio Filippo disse: ‘’Non so se molto coraggioso o molto stupido a fare questo passo’’. (Continua a leggere dopo la foto)







‘’My husband and I…’’. Più volte la regina ha iniziato frasi e discorsi con questa formula in corretto inglese, ma anche per dare importanza a lui che da sempre deve camminare un passo dietro la moglie. Il duca di Edimburgo, nato il 10 giugno del 1921, è patrono di centinaia di associazione (780) in Inghilterra e nei paesi del Commonwealth.

Morte di Mario Biondo: indagato il medico legale spagnolo