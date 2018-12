Prima un boato, poi il cielo colorato di un azzurro intenso nel cuore della notte. Curiosità alle stelle, ma anche comprensibile preoccupazione sui social network, quando si è verificato lo ‘strano fenomeno’ che non si era mai visto prima a New York. Gli abitanti della Grande Mela hanno vissuto attimi di paura e si sono riversati in rete per capire cosa stesse succedendo. Qualcuno ha addirittura ipotizzato extraterrestri in arrivo o una guerra nucleare in corso, ma poi è arrivata la spiegazione per quell’inusuale quanto spettacolare colore del cielo newyorkese.

Spiegazione di gran lunga più concreta di alcune teorie avanzate dagli utenti della rete: si era verificata una piccola esplosione in una centrale elettrica, la Con Edison, ad Astoria, nel quartiere Queens. Ma la scia di luce era così intensa da essere visibile persino in New Jersey. Nessuna persona, comunque, è rimasta ferita nell'esplosione di un trasformatore nell'impianto.











"Le luci che avete visto sulla città sembrano essere conseguenza dell'esplosione di un trasformatore nell'impianto di Con Ed, nei Queens. L'incendio è sotto controllo, non ci sono notizie di feriti, non ci sono fiamme", ha reso noto il servizio dei Vigili del fuoco metropolitano. Il Governatore Andrew Cuomo ha parlato di "grave guasto elettrico" nella sottostazione elettrica lungo l'East River, vicino al complesso carcerario dell'isola di Rikers Island.













Non si era mai visto prima un cielo così strano e, come anticipato, nel giro di pochi minuti sui social network si sono accavallati migliaia e migliaia di post. "Qualcosa di folle sta accadendo nel cielo sopra Manhattan in questo momento", ha scritto su Twitter il sociologo della New York University, Eric Klineberg, sotto un video del cielo lampeggiante.





So this is happening in #LongIslandCity #Queens #LIC what the… went on for many minutes and now is dark. pic.twitter.com/dLDinfkWaI — jUSTIN bOLOGNINO (@jbolognino) December 28, 2018

What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors… tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo — Juju Chang (@JujuChangABC) December 28, 2018



Oltre dal New York Police Department e dagli stessi uomini del New York City Fire Department impegnati a spegnere l’incendio causato dalla deflagrazione, anche il sindaco Bill de Blasio è intervenuto per rassicurare i newyorchesi precisando che non era in corso “nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio. Si tratta di un trasformatore saltato”. In ogni caso il vicino aeroporto La Guardia è stato chiuso in via precauzionale anche per una serie di blackout provocati dall’incidente.

