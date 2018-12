Vince un milione e li perde un attimo dopo. Da restarci secchi: cosa è successo

Come nel film: “Ho vinto la lotteria di Capodanno”. Ma con un finale ancora peggiore. Se infatti nella pellicola cult degli anni ’80 i soldi finiscono ad una casa di riposo per ciechi stavolta non arrivano da nessuna parte. Quello che resta è solo tanta delusione, specie quando la somma è di un milione. Non è uno scherzo di Carnevale ma un vero e proprio dramma avvenuto in Svizzera ad un uomo, Andreas Burkli, che – scrive la BBC online – si è visto svanire il sogno di una vita in pochi minuti. Burkli è stato sorteggiato in una lotteria televisiva, poi annullata per un errore tecnico.

La Tv pubblica svizzera Srf lo ha dichiarato vincitore del premio durante la serie televisiva Happy Day, con tanto di tweet celebrativo del sito svizzero Blick (che lo aveva festeggiato con la fanfara e una valigetta di denaro, per poi annullare tutto) ma si è poi scusata: la procedura, per motivi ancora non del tutto chiari, è stata annullata. (Continua dopo la foto)











Ora ad Andreas non resta che aspettare che passi il Natale, quando sarà fatto un nuovo sorteggio: vincere ancora per lui, a meno di una clamorosa botta di fortuna, sarà a dir poco arduo. Se siete amanti delle lotteria e non volete provare a sbancare davvero il consiglio è di guardare ad una lotteria fuori dai confini europei: al Poweball la super lotteria americana. (Continua dopo la foto)













Powerball è una lotteria americana ampiamente conosciuta, inizialmente chiamata “Lotto America”. Venne lanciata nel 1988. Nel 1992, è stata ribattezzata “Powerball.” Le estrazioni si tengono di mercoledì e sabato. I biglietti Powerball sono disponibili localmente in 44 stati USA. Puoi comprare i biglietti Powerball in un ufficio locale della lotteria e compilando il biglietto con i tuoi numeri o usando la selezione automatica dei numeri effettata dalla macchina che stampa i biglietti della lotteria. (Continua dopo la foto)









Uno dei più grandi rollover della Lotteria Powerball è stato raggiunto il 18 maggio 2013. Valeva $590.500.000! Il premio è stato vinto da una solo fortunato vincitore. Il vincitore ha deciso di ottenere un unico pagamento di $370 milioni.

Il montepremi Powerball ha raggiunto il suo importo massimo della storia nel gennaio del 2016: $1.500.000.000! La lotteria Powerball online è molto popolare tra i giocatori di tutto il mondo. Ovviamente i rollover giganteschi, che possono farti diventare milionario in qualche secondo, sono la ragione che attirano moltissimi nuovi fan di questa lotteria. I biglietti Powerball non erano facili da ottenere fino a qualche tempo fa, perché i biglietti venivano offerti solo presso gli uffici locali della lotteria.

Ti potrebbe interessare: Abbandona il cane in strada a Natale, la reazione del cucciolo è devastante. Il video che sta provocando rabbia e amore (per l’animale, ovviamente)