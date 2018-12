New York piovono soldi e il traffico impazzisce. Questo fatto davvero curioso è accaduto il 14 dicembre 2018 sulla Route 3 a East Rutherford, un comune situato nell’area metropolitana di New York, negli Stati Uniti. Una scena da film quella che è successa negli Stati Uniti d’America, una scena tipica di un film di Natale dove all’improvviso iniziano a cadere dal cielo milioni di banconote realizzando il classico miracolo di Natale, ma questa volta è tutto vero. Le banconote sono state perse da un portavalori coinvolto in un incidente. La botta d’urto ha fatto aprire il blindato e sono così uscite fuori le banconote, che hanno creato una vera e propria pioggia di dollari, che si sono riversati sull’asfalto della strada.

Non si è trattato quindi di una scena di un film, ma della realtà. Le banconote sono state seminate da un portavalori coinvolto in un incidente e il traffico è andato subito in tilt. Gli automobilisti hanno così abbandonato le macchine in mezzo alle corsie di marcia e si sono gettati sui soldi, per cercare di mettersi in tasca più banconote possibili. Quindi tra i fiocchi di neve che hanno iniziato a imbiancare il paesaggio vi erano anche centinaia di dollari, che hanno attirato subito l’attenzione di chi guidava. Il traffico è andato così in tilt creando problemi alla regolare viabilità.(Continua dopo la foto)











Lo spettacolo della pioggia di dollari è stato subito ripreso e postato sul web facendo il giro del mondo. Sui social sono state diffuse le immagini della raccolta dei dollari che ha fatto impazzire decine di viaggiatori. “Non è uno scherzo. Piovono dollari” ha scritto un’automobilista su Twitter. La Route 3 a East Rutherford si è trasformata in una di quelle strade da film dove piovendo soldi tutti corrono e si affannano per poterne raccoglierne il più possibile. Gli automobilisti sono saltati fuori dalle loro macchine e si sono avventati sui soldi, non pensando minimamente ai danni che stavano provocando alla viabilità.(Continua dopo la foto)









Ecco cosa succede a New York se un portavalori perde un carico di banconote nel bel mezzo dell’autostrada a causa di un incidente. Le diverse persone pur mettendo a rischio la propria incolumità si sono riversate sulle corsie di marcia per raccogliere quante più banconote possibili. I soldi trasportati erano di vario taglio, dai 100 ai 5 dollari. E, soprattutto, erano soldi facili da ottenere a patto di sapersi destreggiare tra un camion ed una macchina in corsa. Una pioggia miracolosa quella dei soldi caduti dal cielo sulla Route 3, che, visto che è accaduta a ridosso delle feste di Natale, fa sperare ancora di più nei miracoli.(Continua dopo la foto)

Moltissimi film di Hollywood hanno regalato scene del genere, dove passati o automobilisti diventavano improvvisamente felici perchè piovevano soldi dal cielo. Un film diventato realtà sulla Rout 3 a East Rutherford. Gli automobilisti dopo aver fatto scorta di dollari e mandato il traffico in tilt, hanno ripreso la loro marcia con uno spirito migliore e qualche soldo in più. Quindi chi può più dire che: “A Natale non avvengono miracoli?” Bisogna solo trovarsi nel momento e luogo adatto, ma tutto è possibile, anche che piovano soldi.

