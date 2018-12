Attentato con spari in diverse zone del centro a Strasburgo, nell'est della Francia. Secondo fonti del comune di Strasburgo, citate dal quotidiano L'Alsace, la sparatori ha causato cinque vittime, mentre il bilancio fornito dalla polizia francese è invece di un morto e sei feriti. La polizia ha inoltre confermato che l'autore degli spari è ancora in fuga. È stato isolato il Parlamento europeo.

La notizia è stata confermata anche dalla prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno: "È in corso un'operazione. Chiediamo ai cittadini di seguire le istruzioni che saranno diffuse". Secondo quanto riportato dal sindaco di Strasburgo a sparare è stato un uomo con un'arma semi automatica. La polizia ha sbarrato la sede del Parlamento Europeo e ha chiesto a tutti quanti erano all'interno di non uscire.Anche il vicesindaco della città, Alain Fontanel ha confermato che vi sono stati ''spari in centro''.



Secondo il servizio di sicurezza dell'Europarlamento l'attentatore sarebbe in fuga (dettaglio confermato anche dal primo cittadino di Strasburgo Roland Reis) e la polizia ha invitato tutti gli abitanti della città a non uscire di casa. Verso le 21 il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha detto alle agenzie che ''ci sono diversi morti''.

#strasburgo #Strasbourg attentato terroristico, ci sarebbero diverse vittime tra cui un turista colpito allo stomaco e il mercato di #Natale è transennato. pic.twitter.com/QFRiI7K859 — massimo.lazzari (@massimo_Iazzari) 11 dicembre 2018

Il sindaco ribadisce l'invito alla popolazione a barricarsi in casa. Il comune di Strasburgo aveva invitato in precedenza la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città, mentre il mercatino di Natale a Strasburgo è stato evacuato dalla polizia dopo che erano stati segnalati degli spari. Secondo quanto riportano i quotidiani locali sarebbe stato solo un uomo ad aprire il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo.

Una gigantesca caccia all'uomo dopo la sparatoria, #Strasbourg é sotto assedio della polizia, operazioni in corso VIDEO pic.twitter.com/IYggvAovJ1 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 11 dicembre 2018

I colpi sono stati esplosi in Rue Des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Diversi testimoni stanno raccontando sui social media di spari e feriti rimasti a terra. Un cittadino italiano su Twitter, Roberto Pasini, ha pubblicato una foto di un poliziotto armato, commentando: "Sono a Strasburgo, credo in mezzo a un attentato. Sparano. Ma sono al sicuro".

