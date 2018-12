Un mercatino di Natale a Strasburgo, nell’est della Francia, è stato evacuato dalla polizia dopo che erano stati segnalati degli spari. Lo riportano alcuni testimoni. L’eurodeputato del Movimento cinque stelle, Dario Tamburrano, ha riferito in un tweet di ''spari sulla folla ai mercatini'' e che ci sarebbero dei ''morti e feriti''.

"Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli", ha scritto l'eurodeputato oggi a Strasburgo per la plenaria dell’Europarlamento. La prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno conferma che ''è in corso un’operazione'' e chiede ai cittadini di ''seguire le istruzioni che saranno diffuse''. (Continua a leggere dopo la foto)

Un turista italiano presente in città ha segnalato l’episodio su Twitter pubblicando una foto e confermando di essere al sicuro: ''Sono a Strasburgo, credo in mezzo a un attentato. Sparano. Ma sono al sicuro. #strasbourg''. Tra i testimoni dell'attentato anche Marco Affronte, eurodeputato dei Verdi. ''Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto'', ha scritto su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia ha sbarrato la sede del Parlamento Europeo e ha chiesto a tutti quanti erano all’interno di non uscire. Anche il vicesindaco della città, Alain Fontanel ha confermato che vi sono stati ''spari in centro''. Come detto,la prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno ha confermato che "è in corso un'operazione" e chiede ai cittadini di "seguire le istruzioni che saranno diffuse". Anche il vicesindaco conferma: "Spari nel centro di Strasburgo". (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo testimoni si temono vittime. Gli spari si sarebbero verificati al mercato di Natale. L'area intorno al centro storico è stata blindata. Secondo la Bbc, a Strasburgo ci sarebbero "due feriti" in seguito alla sparatoria. La polizia ha isolato la zona e il traffico viene deviato. La sparatoria sarebbe avvenuta in un mercatino di Natale vicino alla centrale Place Kleber.

