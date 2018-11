Da alcuni rumor che circolano intorno alle vecchie mura di Kensington, sembra che il rapporto tra i due fratelli figli di Carlo e Diana, sia ai minimi storici. Tutto deriva da un fatto (che non sembra neanche più un’ipotesi): il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di abbandonare la residenza di Kensington Palace per trasferirsi a Frogmore e cominciare la loro vita insieme al bambino che la principessa sta aspettando.

I due si trasferiranno nella loro nuova residenza all'inizio del prossimo anno, ma i motivi di questa scelta sono ancora avvolti dal mistero. E i tabloid inglesi hanno già fatto alcune ipotesi. La traccia più accreditata porterebbe ad una vera rottura fra i due figli di Lady Diana, a causa delle differenze fra le loro spose: una più riservata e discreta, l'altra più mondana. Kate e Meghan non riescono proprio ad andare d'accordo. Non solo, alcune fonti della casa Reale confermano che il matrimonio fra Harry e Meghan abbia accelerato il processo di separazione fra i due fratelli Windsor. (Continua dopo la foto)



Una separazione che comunque sarebbe stata netta, in quanto William è destinato, un giorno, a diventare il Re di Inghilterra. L'altra ipotesi, che comunque non esclude la prima, è che Harry voglia crescere i suoi figli in maniera più “riservata” rispetto al fratello William. Insomma, sembra che tra Kate, fino a poco tempo fa la rosa indiscussa del trono e Meghan le cose non vadano per niente bene. Inutile dire poi che in questi casi a rimetterci sono i mariti-parenti-fratelli.

Fa sorridere che dinamiche visibili in tante famiglie “normali” si riflettano perfettamente anche in quelle “reali”, attriti da sempre esistenti ma solo ora ben visibili con l’avvento del giornalismo di massa e dei social network. In ogni caso, fra i sussurri di corte l sopracitato (e presunto, ricordiamo) astio fra Kate Middelton e Meghan Markle, il cui rapporto - pare - non abbia mai ingranato, dopo la nascita di George, Charlotte e Luis, i tre figli di William e Kate, in casa Windsor sta per arrivare il momento di diventare padre anche per il Principe Harry: Meghan terminerà la gravidanza nella loro nuova residenza di Frogmore.

E anche qui i media britannici sono partiti alla carica con il toto-nomi: sarebbe stato proprio il Principe Carlo a dare il via alla “caccia”, durante una cena . “Sospetto - ha affermato Carlo - che Kylie e Shane possano fare parte della lista. Ma non escluderei nemmeno Edna o Les”. E come in “The crown”, la serie tv incentrata sulla vita della Regina Elisabetta, c’è sempre molto di cui parlare a palazzo.

