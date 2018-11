Lutto nel mondo dello showbiz, considerata tra le donne più belle del mondo, per 13 anni, dal 1994 al 2007, Kim Porter è stata la fidanzata del rapper Diddy, conosciuto anche come Puff Daddy. Kim Porter aveva 47 anni ed è morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. La notizia è stata data dal sito scandalistico statunitense TMZ e poi confermata da un legale di Diddy. Sempre TMZ ha scritto che la causa sarebbe un arresto cardiaco dopo settimane di polmonite, mentre BuzzFeed parla di sintomi simili a quelli dell’influenza; per ora però non si sa niente di ufficiale.

Oltre ai figli con Diddy – un maschio, Christian, nato nel 1998, e due gemelle Jessie James e D’Lila, nate nel 2006 – Porter ne aveva avuto anche un altro, Quincy Brown, nato dalla sua relazione con il produttore discografico Al B. Sure!

Porter era nata a Columbus, in Georgia, nel 1971. Nel 1988 si trasferì ad Atlanta per fare la modella; recitò anche in film e serie tv, come Law & Order, Wicked Wicked Games, The Brothers e Mama, I Want to Sing. (Continua dopo la foto)



Sean Combs è nato nelle case popolari di Harlem, New York, e cresciuto a Mount Vernon, New York. La madre, Janice era modella ed assistente di insegnanti, mentre suo padre, Melvin Combs, era socio dello spacciatore newyorkese Frank Lucas. A 33 anni, Melvin fu colpito a morte mentre era seduto nella sua auto in Central Park West, quando Combs era un bambino.

Combs è il padre di sei figli. Il suo primo figlio, Justin, è nato nel 1993 dalla sua fidanzata del liceo, la progettista Misa Hylton-Brim. Justin frequenta UCLA con una borsa di studio per il Football. Combs ha avuto, come detto, un rapporto tormentato con Kimberly Porter, che durò dal 1994 al luglio 2007. Ha adottato e cresciuto Quincy (classe 1991), il figlio della Porter da una precedente relazione con il produttore Al B. Sure.

Insieme hanno avuto il figlio Christian (nato nel 1998) e le figlie gemelle D'Lila Star e Jessie James (nate il 21 dicembre 2006). Sempre nel 2006 Sarah Chapman diede alla luce una figlia, Chance, riconosciuta da Combs nel 2007.Raro caso di rapper vicino al partito repubblicano, Combs ha dichiarato nel 2016 la sua stima per Donald Trump.

