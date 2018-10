I misteri della casa britannica sono tanti ma l’ultimo, legato a Carlo d’Inghilterra, è destinato a far discutere. Stavolta infatti non c’entrano cappellini colorati come nel caso della regina, né la dieta miracolosa di Meghan Markle, moglie di Harry e futura mamma del secondogenito di Diana. C’entra l’Aldilà, una dimensione alla quale Carlo d’Inghilterra sembra particolarmente legato. Secondo quanto riportato, dal corrispondente reale del Daily Mail, Robert Jobson, autore del libro “The Real Charles”, che viene pubblicato a puntate sul giornale, Carlo d’Inghilterra parlerebbe con i parenti defunti per “mantenere vivo il loro spirito”.

Lo farebbe nei momenti in cui si trova da solo ed è tranquillo e in particolare le sue parole sarebbero rivolte all’amato zio Lord Louis Mountbatten, che fu ucciso insieme al nipote 14enne Niholas, da una bomba dell’IRA nel 1979. “All'epoca, non riuscivo a immaginare come saremmo venuti a patti con l'angoscia di una perdita così profonda” ha dichiarato Carlo d’Inghilterra qualche tempo fa. (Continua dopo la foto)



Ma il libro di Jobson contiene anche altre clamorose rivelazioni riguardanti la sua vita privata, i figli e la compianta Diana.Nei mesi scorsi aveva fatto discute il libro “Rebel Prince” in cui il reporter investigativo Tom Bower rivela alcune stramberie di Carlo d’Inghilterra. Il ritratto che emerge lo descrive come un uomo talmente capriccioso, irascibile e viziato da fare augurare ai suoi sudditi un salto dinastico, quando non ci sarà più la regina Elisabetta, per mettere al suo posto il nipote William piuttosto del figlio primogenito.

Racconta come, una voltata, invitato con Camilla a trascorrere il weekend a casa di amici aristocratici, Carlo d’Inghilterra si fece spedire in anticipo il proprio letto completo di materasso ortopedico, lenzuola e coperte, il sedile della toilette, rotoli di carta igienica Kleenex Premium Comfort, il suo whisky preferito Laphroaig, acqua minerale di sua scelta e due quadri con panorami delle Highland scozzesi, oltre a una seconda spedizione con il cibo organico di sua scelta.

L'esperienza fu così scioccante, confidano i suoi ospiti all'autore, che decisero di non invitarlo mai più.Un'altra volta, invitato da amici per il fine settimana in Galles, il venerdì pomeriggio il principe fece sapere che sarebbe arrivato non quel giorno ma il sabato, il sabato informò gli amici che non sarebbe arrivato per lunch ma per cena e nel pomeriggio comunicò che non sarebbe venuto per niente. "La delusione non fu mitigata quando Carlo d’Inghilterra fece sapere la ragione per la cancellazione", scrive Bower. "Si era sentito incapace di abbandonare la bellezza del suo giardino inondato di sole".

