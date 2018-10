Forte scossa di terremoto. 6.0 Richter. Avvertita in più regioni

Continua a tremare la terra in Grecia. Una nuova, fortissima, scossa nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre 2018. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. A quanto risulta non ci sarebbero stati danni a cose e persone.

La stessa zona è stata già colpita da un altro sisma di magnitudo 6.8 lo scorso 26 ottobre che aveva fatto innalzare, come in questa occasione, il livello del mare. Nei giorni scorsi ci sono state numerose altre scosse, alcune delle quali anche abbastanza importanti. L'ultima, di magnitudo 5.6, è stata registrata alle 4:59 della notte scorsa.



Intanto, secondo quanto dichiarato dal presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni all'Ansa, in seguito all'incontro 'Porte aperte all'Ingv', organizzato dopo due anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, i terremoti si possono: "Prevedere. Per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa". Gli esperti hanno spiegato a insegnanti e semplici cittadini, in visita ai laboratori dove vengono simulati i terremoti, che da allora sono state circa 95.000 le scosse, e la terra non ha ancora smesso di tremare.

Carlo Doglioni, inoltre, ha aggiunto che: "Finché non riusciremo a interpretare i segnali che ci invia il nostro Pianeta, non saremo in grado di prevedere i terremoti. Questi segnali esistono: un recente studio congiunto di Ingv, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Università de l'Aquila dimostra, ad esempio, che prima del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016 si è verificato un aumento di pressione nei fluidi all'interno del Gran Sasso. Queste informazioni – ha aggiunto – sono, però, inutili se non accompagnate dallo sviluppo di una rete capillare di strumenti che monitorino il territorio nazionale", ha rilevato Doglioni. In Italia, secondo una recente indagine Ingv, solo il 6% della popolazione è cosciente di vivere in una zona ad elevata pericolosità sismica. "C'è ancora troppa sottovalutazione, per questo l'alfabetizzazione sismica dei cittadini è fondamentale nel nostro lavoro. Occorre – ha concluso – diffondere cultura e consapevolezza dei rischi naturali".



Intanto, sempre al sud Italia, una nuova scossa di terremoto si è registrata nelle ultime ore. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:11 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro 5 km a est di Santa Ninfa. Non si segnalano danni a persone o cose.

