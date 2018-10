Terrore alla festa di Halloween: spari in discoteca. Ci sono feriti gravi

Finisce nel sangue la festa per Halloween di una famosa discoteca di Riverside in California. Nella notte, al "Sevilla Nightclub", era in programma un party che prendeva ispirazione dal film 'The First Purge – La prima notte del giudizio'. Qualcuno deve aver preso troppo alla lettera la trama della pellicola horror, secondo la quale in un ipotetico futuro negli Stati Uniti sarà lecito per una notte all'anno compiere qualsiasi crimine, compreso l’omicidio. Infatti, ad un tratto, qualcuno ha iniziato a sparare all'interno del locale, lasciando a terra sette feriti: la polizia che indaga sull'accaduto non ha ancora trovato i responsabili di quello che non sembra essere un attacco terroristico, ma piuttosto un regolamento di conti tra bande criminali.

Così, tra domenica e lunedì, infatti, nel bel mezzo della festa sono partiti alcuni colpi di pistola - almeno dieci secondo i testimoni - che hanno scatenato scene di panico all'interno del locale. Cinque persone sono rimaste ferite, ma soltanto una sarebbe in condizioni preoccupanti.



La polizia è intervenuta immediatamente sul posto, ma non è ancora riuscita a identificare i responsabili della sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati almeno in due a fare fuoco, probabilmente per un regolamento di conti fra gang criminali. Un testimone, terrorizzato, ha raccontato ai media locali: "Un proiettile mi è passato sulla testa. Il cappello mi è caduto e ho iniziato a toccarmi i capelli, sentendo che qualcosa mi aveva sfiorato".

Quando la polizia è arrivata era già tutto finito; così ai soccorritori non è rimasto far altro che prestare aiuto a chi era rimasto ferito dai colpi di pistola o contuso nella ressa per uscire dal locale. Sette persone sono state accompagnate all'ospedale, ma nessuno sembra essere in pericolo di vita, anche se ci sarebbe un ricoverato in condizioni più gravi degli altri. Sui social media sono finiti diversi video e immagini dei concitati momenti della sparatoria. Un altro testimone ha raccontato: "La gente ha cominciato a buttarsi a terra, ma io pensavo che stessero ballando. Quando mi sono girato hanno cominciato a sparare, così mi sono nascosto dietro il bancone del bar e, in un momento, tutti quanti stavano rannicchiati a terra cercando di uscire dal locale".



Ryan Railsback, ufficiale della polizia di Riverside, ha spiegato che non si è trattato di un attentato terroristico, ma più probabilmente di un regolamento di conti tra i membri di due diverse bande criminali della zona, rivali tra loro: i responsabili presto potrebbero essere rintracciati e finire in manette.

