Otto persone sono morte mentre almeno 12 sono rimaste ferite, tra le quali 4 agenti, in una sparatoria dentro una sinagoga della "Tree of Life Congregation" di Pittsburgh, negli Usa. L'attentatore, Robert Bowers, 46 anni, attivo sui social di estrema destra, è rimasto ferito ed è stato fermato. Il presidente Donald Trump: "E' una cosa terribile. L'odio negli Stati Uniti è una cosa terribile, qualcosa deve essere fatto. Dovremmo rafforzare le nostre leggi sulla pena di morte". Commosso tweet della moglie Melania: "Basta violenza". Le indagini sono state avviate dal FBI.

L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Bowers, avrebbe urlato, entrando nella sinagoga, "tutti gli ebrei devono morire". L'area dopo l'allarme era stata vietata al pubblico. L'attentatore ora si trova in ospedale poiché è stato ferito dalla polizia. Con sé aveva un fucile stile AR-15 e diverse pistole. (Continua a leggere dopo la foto)



Robert Bowers era attivo su Gab, social media popolare fra l'ultradestra. La sua pagina è stata cancellata ma - riportano i media americani - gli archivi dei suoi post hanno rivelato commenti antisemiti, fra i quali la scritta "gli ebrei sono figli di satana". In uno dei suoi ultimi post prima della sparatoria, Bowers scriveva che alla no profit Hebrew Immigrant Aid Society "piace portare invasori per uccidere la nostra gente". Questo è "Un crimine d'odio, che sarà oggetto di un'indagine federale" condotta dall'Fbi, comunica la polizia di Pittsburgh. (Continua a leggere dopo la foto)

"Dovremmo rafforzare le nostre leggi sulla pena di morte" per chi compie atti come quelli Pittsburgh, ha affermato il presidente Usa Donald Trump. "lo so che alcuni non la pensano come me", ha aggiunto. Riconstruendo i fatti Trump ha poi riferito: "Un matto è entrato e non c'erano protezioni. Se ci fosse stata qualche sorta di protezione all'interno del tempio, allora la situazione sarebbe stata molto diversa". A suo avviso, se ci fossero state guardie armate dentro la sinagoga il risultato sarebbe stato diverso. (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta del secondo episodio di violenza negli Stati Uniti a pochi giorni dalle elezioni di Mid Term, decisive per decidere il futuro della presidenza Trump, dopo l'invio di pacchi bomba a esponenti democratici e a personaggi pubblici che si erano espressi contro l'attuale Amministrazione.

