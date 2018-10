Sono 17 i morti, in maggioranza studenti, causati dall'alluvione improvvisa che ha colpito e trascinato via l'autobus sul quale viaggiavano vicino al Mar Morto, in Giordania. A bordo del pullman c'erano 37 studenti e 7 accompagnatori: le ricerche sono ancora in corso per trovare i dispersi.

Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori, ai quali si sono aggiunti - su richiesta di Amman - anche soldati israeliani esperti in ricerca e soccorso. Non si conosce ancora il nome dell'istituto che frequentavano i ragazzi in gita scolastica, ma una fonte ripresa dal Jordan Times ha parlato di una scuola privata, stupendosi che il tour fosse stato organizzato nonostante le previsioni meteorologiche. (Continua a leggere dopo la foto)



Da giorni la regione è colpita da violenti piogge: alcune strade nella capitale Amman sono state inondate, bloccando il traffico, e in altre zone sono state registrate grandinate. Finora 11 feriti sono state recuperati, alcuni in gravi condizioni. Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori.

Ad aggiornare il bilancio delle vittime è stato il ministro della Salute giordana Ghazi al-Zaben, spiegando che altre 26 persone che partecipavano alla gita sono state soccorse. Un incidente che ha lasciato la cittadinanza sotto choc. Le previsioni del tempo erano da allerta rossa ma la gita scolastica è comunque partita, cosa che ha creato non poche polemiche nel paese.

I media locali hanno spiegato che 37 studenti, insieme a sette adulti, stavano visitando la zona quando le forti piogge hanno causato inondazioni. Il primo ministro giordano Omar Razzaz si è recato sul luogo della tragedia per monitorare le operazioni di soccorso.

