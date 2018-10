Torna il bullismo a scuola. Ma questa volta, almeno, non si tratta di un caso nelle scuole italiane. Le avrebbe intimato di cambiare la nota nel registro di classe elettronico, puntandole una pistola ad aria compressa. È accaduto in Francia, qualche giorno fa, al liceo Edouard-Branly di Créteil. Protagonisti dell'episodio, uno studente e un'insegnate. Con un'arma in mano lui, rassegnata seduta al computer dell'aula lei. Una scena surreale. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il giovane le avrebbe gridato di metterlo presente nell'elenco, davanti a tutti. A testimoniare l'accaduto un video girato con lo smartphone da un compagno di scuola. Nelle immagini apparirebbe anche un altro studente che, alzandosi in piedi, farebbe un gestaccio davanti. Le immagini, diventate subito virali, sarebbero apparse in rete il 18 ottobre. (Continua a leggere dopo la foto)



La polizia, che ha aperto un'indagine, ha arrestato i due alunni apparsi nel video. Le forze dell'ordine stanno cercando di individuare anche il terzo compagno che ha filmato la scena. La professoressa, che appare più stufa che spaventata, fissa per qualche istante lo schermo del Pc prima di guardare in faccia il giovane. Il filmato è apparso in rete giovedì 18 ottobre. (Continua a leggere dopo la foto)

Le Parisien: Créteil : il braque sa prof en classe pour qu’elle le note «présent».https://t.co/8B2lM0hBVg quel abruti via @GoogleNews — Angus Kilmister (@AngusKilmister) 20 ottobre 2018

Un episodio molto simile è avvenuto in Italia a gennaio del 2018. Uno studente di 17 anni, come noto, ha minacciato con una pistola giocattolo davanti a tutta la classe un professore che lo aveva ripreso per la sua indisciplina. Il giovane ha puntato l'arma alla testa dell'insegnante intimandogli di alzare le mani e solo in un secondo momento gli ha detto che l'arma era finta e che si trattava soltanto di uno scherzo. Naturalmente le scuse non sono bastate, il ragazzo è stato mandato dal preside della scuola che lo ha sospeso. Si è mossa anche la Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze, che ha aperto un'inchiesta e indagato lo studente per violenza privata continuata, minacce e ingiuria. Scene analoghe di bullismo in classe si sono verificate a Pesaro, in una quarta classe di una scuola professionale, dove un insegnante è stato aggredito da due studenti, entrambi maggiorenni e già ripetenti, uno dei quali aveva in mano un accendino mentre gli altri alunni gli urlavano di dargli fuoco e l'altro lo spintonava. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutto è stato filmato con i telefonini e postato in rete. Così l'episodio è arrivato fino al cellulare della preside, visto che il professore che aveva subito la violenza lo aveva tenuto nascosto. A questo punto il docente è stato costretto a raccontare i dettagli dell'accaduto e i due ragazzi sono stati sospesi fino alla fine dell'anno e bocciati.

Leggi anche:

Notte della Luna, oggi 20 ottobre: tutto il mondo ammirarla. Tutte le informazioni sugli eventi in Italia