Meghan Markle è incinta. La duchessa del Sussex e il suo amato Harry – convolati a nozze il 19 maggio scorso – aspettano il loro primo figlio e sono al settimo cielo. Il bebé, del quale non si conosce il sesso, nascerà in primavera e ora tutti, ancora più di prima, hanno gli occhi puntati su Meghan. La Markle e Harry, attualmente, sono in tour ufficiale in Australia e nei giorni scorsi qualcuno ha detto che già circolasse il nome del loro royal baby. Mentre erano in visita a Melbourne, Harry si è avvicinato a una bimba di 5 mesi che era in braccio alla sua mamma e, quando la donna ha detto che la piccola si chiamasse Harriet, harry ha cambiato espressione del volto e ha esclamato: “Ma è un nome fantastico”. Allora la donna ha rivelato a un magazine inglese: “Se gli piace così tanto forse si tratta del nome che hanno scelto per il loro bimbo”. Ma chi lo sa… C’è ancora molto tempo e i due avranno tutto il tempo per pensare a quale sia il nome più giusto. Anzi, i nomi più giusti. Perché un royal baby deve averne almeno tre. Continua a leggere dopo la foto

Ma come sta andando la gravidanza di Meghan? Lei ora è felice in Australia ma come si mantiene in forma? Come si sente ora che è in dolce attesa? La gravidanza è un momento unico per una donna: ogni gravidanza è diversa, ogni donna è diversa e ognuno vive il suo “stato interessante” come meglio crede. Per esempio Kate Middleton è una di quelle donne che non si gode la gravidanza: l’iperemesi gravidica le ha fatto passare brutti momenti in tutte le gravidanze, specie nell’ultima. Continua a leggere dopo la foto

E Meghan come la sta vivendo? Chiacchierando con la gente in Australia, ha dato una descrizione “particolare” della gravidanza. Sapete come l’ha definita? “Come una condizione perenne di jet-lag senza però viaggiare”. Beh, una definizione calzante, non c’è che dire. Ma la cosa che più ha stupito tutti è la confessione che ha fatto Meghan poco dopo. La duchessa ha confessato di alzarsi alle 4.30 di mattina per fare yoga. Continua a leggere dopo la foto

Meghan Markle ha sempre praticato yoga, prima ne parlava nel suo blog. Ora non lo fa più. Ma non ha smesso di praticare questa disciplina che, come lei stessa ha fatto sapere, fa bene al corpo e alla mente. “È ottima per guarire la tua mente” ha detto. Beh, che futura mammina in gamba! Non vediamo l’ora di vedere quanto sarà bella col pancino. E voi vi svegliereste così presto per dedicarvi allo sport del vostro cuore?

Meghan Markle incinta, il “dramma” che oscura la gioia assoluta

fbq('track', 'STORIE');